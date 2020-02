Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka świętują 20. rocznicę ślubu: Nie będę się rozwodzić

12 lutego przypada 20. rocznica ślubu Natalii Kukulskiej i perkusisty Michała Dąbrówki. Wokalistka z tej okazji opublikowała wzruszający wpis.

Michał Dąbrówka i Natalia Kukulska od 20 lat są małżeństwem AKPA

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka poznali się w 1990 roku. Po 10 lata znajomości para pobrała się. Mąż wokalistki, tak samo, jak jego ukochana związany jest z branżą muzyczną - występuje jako perkusista w jej zespole.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Kukulska o hejcie po wsparciu Czarnego Protestu TV Interia

18 maja 2010 roku wydali razem album "CoMix", który spotkał się z pozytywnym odbiorem ich fanów. W lipcu tego samego roku, pochodzący z płyty utwór "To jest komiks" nominowany był do nagrody Superjedynki w kategorii Przebój roku.

Prywatnie małżeństwo ma trójkę dzieci - syna Jana (ur. 24 czerwca 2000) i dwie córki, Annę (ur.4 maja 2005), Laurę (ur. 5 stycznia 2017).

"Mamy 20 lat! Nie będę się rozwodzić... o nas, ani rozczulać nad nami, ale dumna jestem, że nam się udaje iść razem już 20 lat. Czasami to takie proste. Czasami trzeba popracować. Najważniejsze są owoce tego, co miedzy nami - trzy boskie istoty oraz dźwięki i słowa, które udaje nam się wspólnie splatać. Niech tylko będzie zdrowie i proza życia nie podcina nam skrzydeł - to damy radę! Kto, jak nie my?" - napisała Natalia Kukulska na Instagramie.

Pod wpisem posypały się gratulacje od fanów. Post skomentowało wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Miłe słowa zostawiła między innymi Kayah, Sonia Bohosiewicz, Magda Mołek, Ewa Farna, Aleksandra Kwaśniewska i Maja Sablewska.