Natalia Krakowiak i teledysk "Inaczej". Gwiazda "The Voice of Poland" i "TTBZ" debiutuje

Piosenką "Inaczej" na własne konto debiutuje Natalia Krakowiak, pamiętana z telewizyjnych programów "Od przedszkola do Opola", "The Voice of Poland" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Współautorami ballady są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski oraz Jeremi Sikorski.

Natalia Krakowiak prezentuje nowy teledysk /Dagmara Szewczuk /materiały prasowe