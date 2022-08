Przypomnijmy, że Naomi Judd popełniła samobójstwo 30 kwietnia. Legendarna wokalistka miała 76 lat. Jej córka Ashley Judd ujawniła, że matka popełniła samobójstwo strzelając sobie w głowę. To ona znalazła jej ciało.

Po śmierci Naomi jej dwie córki Wynonna i Ashley opublikowały w mediach społecznościowych lapidarne oświadczenie: "Straciliśmy naszą piękną matkę z powodu choroby psychicznej".

Później w wywiadzie z Diane Sawyer w programie śniadaniowym telewizji ABC "Good Morning America", Ashley ujawniła, że Naomi, która zmagała się z depresją, zmarła w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Wyjaśniła, że siostra i ich ojczym zlecili jej podzielenie się tą informacją, by nie wyciekła ona do mediów z innych źródeł i nie stała się przez to elementem "biznesu plotkarskiego".

Wynonna Judd razem z matką współtworzyła grupę The Judds ( posłuchaj! ). Z kolei Ashley Judd jest popularną aktorką, znaną m.in. z filmów "Podwójne zagrożenie", "Czas zabijania", "Kolekcjoner" czy "De-Lovely".

Naomi Judd: Ujawniono testament legendy country

Plotkarski serwis Page Six potwierdził, że w sporządzonym jeszcze w listopadzie 2017 r. testamencie Naomi Judd nie znalazły się jej córki. Cały majątek (szacowany na 25 mln dolarów) został przepisany na męża - wokalistę Larry'ego Stricklanda, z którym spędziła 33 lata.

Według zapisów dokumentu, wykonaniem ostatniej woli, w sytuacji, gdyby Larry Strickland nie mógł się tym zająć (z powodu śmierci lub jakiegokolwiek innego powodu), mieliby zająć się Reginald Strickland (szwagier Naomi) i Daniel Kris Wiatr, szef prawniczej firmy Wiatr & Associates.

Wideo The Judds (Naomi & Wynonna Judd) - "Born To Be Blue" (1990) - MDA Telethon



Dodajmy, że Naomi Judd zmarła dzień przed ceremonią, podczas której The Judds zostały wprowadzone do Country Music Hall of Fame. Według Ashley Judd mama bardzo obawiała się konfrontacji na tej imprezie z innymi artystami. Mimo tragedii, obie siostry Judd wzięły udział w tym wydarzeniu.

O problemach psychicznych Naomi Judd pisała też w książce "Rzeka czasu" z 2016 r. Po zakończeniu kariery muzycznej wokalistka założyła fundację zajmującą się profilaktyką zdrowia, głównie w obszarze przeciwdziałania zapaleniu wątroby typu C, na które artystka chorowała. Wydała kilka książek, głównie poradników z dziedziny zdrowia psychicznego.

Razem z Wynonną pięciokrotnie zdobyła nagrodę Grammy. Naomi otrzymała dodatkowo statuetkę za tekst piosenki "Love Can Build a Bridge".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .