Najbogatsi muzycy. Ile zarabia James Hetfield z zespołu Metallica? Ujawniona suma szokuje

Metallica jest jedną z najbardziej dochodowych grup na scenie muzycznej. Logo zespołu jest rozpoznawalne na równi z symbolami takich marek jak Coca Cola czy Adidas. Już w 2009 roku zespół trafił do ekskluzywnego klubu Rock and Roll Hall of Fame.



Ile zarabiają muzycy Metalliki? Otóż krocie

Nic więc dziwnego, że podczas pojedynczej trasy koncertowej zespół jest w stanie wygenerować przychody rzędu 50-100 milionów dolarów z biletów, sprzedaży gadżetów i innych źródeł. Między lipcem 2018 a lipcem 2019 roku, Metallica zarobiła na czysto 70 milionów dolarów.

W zestawieniu muzycznych krezusów z kwotą 350 milionów dolarów zasiada dumnie Lars Ulrich - założyciel i nieformalny menedżer Metalliki. W 2021 roku o "zaledwie" 50 milionów wyprzedzał go Gene Simmons z Kiss. Zaraz za Larsem trzecie miejsce podium zajmuje jego najbliższy kumpel z zespołu James Hetfield. I pomyśleć, że wszystko dzięki temu, że panowie w 1981 roku poznali się dzięki ogłoszeniu w gazecie...



Ile James Hetfield zarobił na Metallice?

James Hetfield jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych gitarzystów w historii metalu. Metallica od początku lat 80. sprzedała ponad 125 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie. A jak wiadomo, idą za tym niebotyczne "konfitury". Majątek Hetfielda oszacowany jest na 300 milionów dolarów, z czego duża jego część to ogromne połacie ziemi. James znany jest też ze swojego zamiłowania do kolekcjonowania samochodów.



James Hetfield inwestuje w nieruchomości

James Hetfield przez wiele lat mieszkał w hrabstwie Marin w Kalifornii. W 2016 roku przeniósł się z rodziną do Vail w Kolorado. W wywiadzie dla podcastu Joe Rogana mówił, że ta decyzja była wynikiem niesnasek z sąsiadami. Podobno Kalifornijczycy źle reagowali na widok Jamesa wracającego z polowań. Zdaniem wokalisty, taka krytyka była hipokryzją, ponieważ ci sami ludzie nie mieli oporów przed kupowaniem mięsa w sklepie. W Kolorado muzyk odnalazł się o wiele lepiej.

Hetfield posiada także ogromne nieruchomości w hrabstwie Marin. W 1999 roku zakupił 465 hektarów w sąsiedztwie słynnego Skywalker Ranch należącego do George’a Lucasa. Muzyk stworzył tam rancho "Rocking H Ranch", o którym zrobiło się głośno w 2008 roku, kiedy Hetfield wybudował tam ogromny płot, akurat na szlaku turystycznym wiodącym przez jego ziemię.



Hrabstwo Merin wydało wtedy 650 tys. dolarów na utworzenie nowej ścieżki dla turystów. W ramach ugody Hetfield przekazał prawie 140 hektarów swojej ziemi lokalnej społeczności.