Pewnie wielu internautów pamięta słynne nagranie z jednego z amerykańskich sklepów. W 2018 roku 12-letni Mason Ramsey szturmem podbił internet, choć tak naprawdę mało kto wiedział, kim jest. Nieco zestresowany, z ogromną klamrą przy pasku, pod muchą i w potężnych kowbojskich butach jodłował w jednym ze sklepów sieci Walmart w Illinois. Na tapet wziął piosenkę Hanka Williamsa - "Lovesick Blues".

"Jodłujący dzieciak", jak okrzyknęły go amerykańskie media, w moment zrobił furorę. W ciągu zaledwie tygodnia krótkie nagranie obejrzano ponad 25 milionów razy, a świat przypomniał sobie twórczość legendarnego twórcy country. Dokładnie 70 lat po premierze wersji Williamsa utwór trafił na listę 50. największych viralowych hitów Spotify w 2018 roku. Dotąd nagranie Ramseya obejrzano 87 mln razy.

Prędko wydał debiutancką EP-kę "Famous", a DJ Whethan zaprosił go na scenę podczas festiwalu Coachella, gdzie po raz pierwszy wystąpił przed liczącą kilkanaście tysięcy osób publiką. Pojawił się również w popularnym talk show "The Elen DeGeneres Show". Już rok później dołączył do Lil Nas X, Billy'ego Raya Cyrusa i Young Thuga w remixie piosenki "Old Town Road".

Jego popularność zaowocowała podpisaniem kontraktu z wytwórnią Atlantic, a z racji sukcesów w świecie muzyki country organizacja YMCA umieściła go na liście 15 najbardziej obiecujących osób poniżej 15. roku życia. W 2020 roku wystąpił w reklamie sieci fast-food Burger King, a dwa lata później za sprawą piosenki "Before I Knew It" z EP-ki "Twang" (2019) i wirusowemu działaniu TikToka znów stało się o nim głośno. 16-letni piosenkarz ujawnił wówczas, że tworzy autorskie piosenki, a przy okazji pracuje w sieci kanapkowej Subway.

W czerwcu 2023 rok ukazał się pierwszy od czterech lat singel wokalisty, "Reasons to Come Home", który zwiastował wydany w październiku tegoż roku minialbum "Falls Into Place". Słuchaczy zaskoczyła dojrzałość, z jaką 17-letni piosenkarz podszedł do swoich nowych nagrań. W utworze opowiadał o tęsknocie za domem, podziękował także swoim dziadkom za wychowanie i opiekę. "Puściłem im tę piosenkę, gdy tylko została nagrana. Byli bardzo smutni i naprawdę im się spodobała, bo była o nich, o moim rodzinnym mieście i mówiła o tym, że kiedy odejdą, nie będę miał powodu, by wracać do domu, ponieważ oni są głównym powodem. Oni płakali. To było bardzo emocjonalne" - mówił w wywiadzie dla magazynu "People". "Po prostu doceniaj swoją rodzinę, póki jeszcze ją masz" - stwierdza młody wokalista.

Mimo nagrywania własnych piosenek, Ramsey jest często proszony o odtwarzanie występu z "Lovesick Blues". Jeszcze przed sześcioma laty mutacja jego głosu nie była tak zaawansowana - teraz stało się to dla niego trudniejsze. Jak przyznawał w wywiadzie, dzięki ćwiczeniom nadal udaje mu się osiągnąć barwę, którą rozkochał publikę. "Wierz lub nie, ale byłem nad jeziorem, gdzie spędzam około miesiąc każdego lata. To było pod sam koniec [wakacji - przyp.] i właśnie zachorowałem. Zacząłem śpiewać 'Lovesick Blues', ponieważ od jakiegoś czasu próbowałem odzyskać ten jodłujący głos. Po prostu zacząłem śpiewać i już po pierwszym jodłowaniu udało mi się. To było niewiarygodne".

W styczniu tego roku ukazał się jego kolejny singel - "Here All Day". Wokalista jest nadal bardzo popularny w mediach społecznościowych - m.in. na TikToku i Instagramie, gdzie zamieszcza prywatne nagrania, ale także zarejestrowane w plenerze wersje klipów do piosenek.

Ostatnio pochwalił się zapowiedzią nowego utworu - "Blue Over You", który pojawi się w sieci już 23 lutego.