Carolin "Wønder" Mrugała jest wokalistką, aktorką, kompozytorką, aktorką dubbingową i cosplayerką. Jest obecna też na platformach społecznościowych, gdzie ma po kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy fanów (m.in. Instagram, TikTok, YouTube). Produkuje także muzykę do gier komputerowych. Na początku lutego zdobyła tytuł Artysty Roku GG Awards.

Ponad 1,4 mln odsłon na TikToku zdobyło wideo, w którym zaśpiewała fragment piosenki "Flowers" Miley Cyrus w języku polskim. Odzew fanów i ich zachwyty sprawił, że "Wønder" postanowiła przygotować cały utwór.

"Najdrożsi, ten utwór wiele dla nas znaczy. Cieszę się, że mogłam go dla was zaśpiewać. Wasza Wønder!" - napisała z okazji premiery teledysku "Kwiaty" .

Klip został nakręcony w Warszawie przez Kamila Zdzieraka.

"Chciałam, żeby sam teledysk był dla was taki pełen energii, pełen radości i przekazujący ten przekaz o kochaniu samego siebie" - podkreślała wokalistka.

"Jestem w totalnym szoku. Naprawdę nie spodziewałam się aż takiego zasięgu" - zdradziła zaskoczona sukcesem piosenki.

W RMF FM ujawniła, że po publikacji utworu napisało do niej wiele dziewczyn, które dzieliły się z nią swoimi przeżyciami. "Czuję się jakbym zdobyła milion koleżanek" - mówiła.

Miley Cyrus podbija sieć z piosenką "Flowers"

Emancypacyjna piosenka "Flowers" podbiła serca słuchaczy na całym świecie. Fani doszukują się w utworze ataku na byłego męża, Liama Hemswortha, który miał zdradzać wokalistkę, gdy byli małżeństwem. Numer ma już ponad 220 mln odsłon. To zapowiedź nadchodzącej płyty "Endless Summer Vacation" (premiera 10 marca), która ma być "listem miłosnym do Los Angeles", co sugeruje już bardzo słoneczna okładka wydawnictwa.

"Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie" - brzmi tekst utworu, który jednocześnie jest odniesieniem do "When I Was Your Man" Bruno Marsa , czyli piosenki, którą jej były mąż miał jej dedykować w szczęśliwych czasach.

Miley Cyrus mści się na byłym mężu? Wideo nie zostawia złudzeń

W klipie nagranym m.in. w domu, w którym mieszkała z byłym już mężem. To w nim aktor miał aż 14-krotnie zdradzić wokalistkę! Ubrana jest w garnitur, który Hemsworth miał na sobie podczas premiery filmu "Avengers: Koniec gry" w kwietniu 2019 roku.

Wówczas świat zobaczył, jak na czerwonym dywanie Liam powstrzymuje Miley Cyrus przed dziwnym zachowaniem, gdy udawała, że liże klapę jego marynarki. "Choć raz się zachowuj" - powiedział do niej na ściance. Parę miesięcy później małżeństwo ogłosiło rozstanie. W tej samej marynarce aktor miał przyrzekać gwieździe miłość do grobowej deski podczas ich ślubu.