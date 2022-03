Artystka i aktywistka społeczna w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian" przyznała, że jest zdruzgotana inwazją Rosji na Ukrainę.

"Wpadam w panikę, codziennie płaczę. Nie sądzę, żeby było to w jakimkolwiek sensie konieczne, nie sądzę, żeby było to w jakimkolwiek sensie logiczne. To nie było coś, co musiało się wydarzyć. Ta katastrofa zakończy życie tysięcy ludzi" - powiedziała.

Tołokonnikowa bez ogródek stwierdziła, że do takiej sytuacji doprowadziła jednak "głupota" światowych polityków.

"Ludzie nie doceniają tego, jak niebezpieczni są dyktatorzy. W 2014 roku rozmawiałyśmy z parlamentarzystami Wielkiej Brytanii (zespół Pussy Riot to kilkanaście anonimowych kobiet, przy czym powszechnie znane są tylko: Nadieżda Tołokonnikowa, Jekatierina Samucewicz i Marija Alochina - red.), przemawiałyśmy w Senacie w USA, wiele osób pytało nas, jak traktować Putina, a ja zawsze radziłam, że ostro. Z Putinem nie można grać miło" - powiedziała.

Po czym nawiązując do swoich więziennych doświadczeń stwierdziła gorzko: "Dyktatorzy zachowują się tak, jak strażnicy więzienni. Traktują dobroć jako słabość".

Kim są aktywistki z Pussy Riot?

O Pussy Riot zrobiło się głośno na całym świecie, gdy w 2012 roku członkinie grupy - Maria Alochina, Nadieżda Tołokonnikowa i Jekatierina Samucewicz - zostały skazane na dwa lata łagru za - jak podano w uzasadnieniu wyroku - "chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną". Kobiety w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela, najważniejszej świątyni prawosławnej Rosji, wykonały utwór "Bogurodzico, przegoń Putina".

Sam Putin komentował działalność Pussy Riot jako "niszczenie moralnych fundamentów społeczeństwa".



W kolejnych latach zespół kontynuował swoją działalność, zdobywając wielu zwolenników w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Artystki popierali również m.in. Lady Gaga, Bjork i Paul McCartney.



W 2018 roku głośno było o akcji zespołu podczas finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji, w którym zmierzyły się reprezentacje Francji i Chorwacji. Współpracujący z grupą aktywiści przerwali spotkanie w 52. minucie, wbiegając na murawie.

Piotr Werziłow, Olga Kuraczewa, Olga Paktuszowa oraz Nika Nikułszina - zostali w tamtym czasie zatrzymanych przez rosyjskie służby. Oskarżono ich o naruszenie przepisów imprez sportowych oraz nielegalne noszenie munduru policjanta. Sąd skazał ich wtedy na 15 dni więzienia oraz nałożył na protestujących trzyletni zakaz pojawiania się na wydarzeniach sportowych.