N Sync mieli miliony fanek na całym świecie. Legendy lat 90. powrócą

N Sync to amerykański boysband, który powstał w 1995 roku w Orlando. Grupę utworzono na fali popularności Backstreet Boys oraz US5. Zespół, w którego składzie byli Lance Bass, Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone, odnosił spore sukcesy - sprzedali ponad 50 mln albumów i byli nominowani do nagrody Grammy. Po 7 latach działalności rozpadli się, ale 20 lat po tych wydarzeniach ponownie połączyli siły, by nagrać piosenkę "Better Place".

N Sync planują powrót na scenę? "Przekażemy dobre wieści"

Od tej chwili fani pragną więcej i wygląda na to, że muzycy dadzą im to, czego chcą. Choć na razie nie deklarowali nic szczególnego (zwłaszcza dlatego, że ponoć Justin Timberlake planuje nowy, solowy album i trasę koncertową), to ponoć te plany wcale nie stoją na przeszkodzie N Sync.

"Rozmawiamy o tym i mam nadzieję, że niedługo przekażemy wam dobre wieści" - stwierdził wokalista. Dopytywany o to, czy tych "dobrych wiadomości" można spodziewać się wraz z początkiem przyszłego roku, Lance Bass nieco ostudził optymizm. "Dajcie nam trochę więcej czasu" - mówił w programie "Rent Free".

Skoro w 2025 roku grupa będzie obchodzić okrągłe 30-lecie powstania, być może to będzie idealny czas dla członków, by ponownie pojawili się razem na jednej scenie. Co się wydarzy - pokaże czas.

