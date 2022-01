Pierwotnie Mystic Festival miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak ostatecznie doszło do kolejnej zmiany terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).



Swój udział w roli headlinera potwierdziła grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.

Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku. Wśród potwierdzonych wykonawców są m.in. Mercyful Fate, Opeth, Saxon, Gojira, Katatonia, Mastodon, Obituary, Mayhem, Killing Joke, Sólstafir, Mortiis, Vader, Mgła, Baroness, Kvelertak i Heilung.

Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day, kiedy na uczestników czekać będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Te wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Do sieci właśnie trafił utwór "Behold Our Power (The Mystic Festival Anthem)" - oficjalny hymn Mystic Festival 2022. Nagrania nie znajdziecie na żadnej płycie.

Autorem hymnu jest Matt Heafy, lider grupy Trivium, którego gościnnie wspiera Chuck Billy, wokalista zespołu Testament.

"Mając przywilej grania na niesamowitym Mystic Fest, dokładnie wiedziałem, jaki musi być hymn tego festiwalu" - mówi o swoim utworze Matthew Kiichi Heafy.

"Energia Mystic Fest jest elektryczna; publiczność jest jedna z najlepszych na tej planecie; program jest niesamowity; a miejsce/ zaplecze/ jedzenie/ napoje... wszystko jest idealne. Mystic niesamowicie dbał o Trivium i o mnie - więc łatwo było mi stworzyć ten potężny utwór dla Mystic. To dla nas przyjemność sprezentować 'Behold Our Power' Mysticowi" - dodaje lider Trivium.