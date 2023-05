Przypomnijmy, że podczas "przesłuchań w ciemno 21-letni Arek Kłusowski wykonał utwór "Have I Told You Lately" autorstwa Vana Morrisona. Młody wokalisty śpiewał zza kotary i był niewidoczny nawet dla trenerów "The Voice Of Poland" , którzy odwrócili fotele.



Wszyscy trenerzy nie kryli zdumienia taką sytuacją. Na długo zapamiętana została scena, gdy ze względu na oryginalną barwę głosu uczestnika, Edyta Górniak pytała pozostałych oceniających: "Chłopak czy dziewczyna?".

Arek Kłusowski w "The Voice of Poland" i jego kariera po

Kłusowski ostatecznie trafił do ekipy Tomsona i Barona, gdzie dotarł aż do finału programu. Ostatecznie zajął w nim trzecie miejsce, przegrywając z Natalią Sikorą oraz zwycięzcą całej edycji Mateuszem Ziółko.



Już po programie uczestniczył w wielu projektach, był też w nowej edycji "Idola" w Polsacie. W 2019 roku ukazał się jego wyczekiwany debiutancki album "Po tamtej stronie", natomiast 2 lata później świetnie przyjęty krążek "Lumpeks".

Po latach Kłusowski komentował w rozmowie z Interią udział w "The Voice of Poland" następująco:

- Były takie czasy, że musiało się trochę walczyć, aby nigdy nie chciałem dać się zaszufladkować i przyczepić sobie etykietki. Gdy ktoś mówił: "jesteś wokalistą 'The Voice of Poland'", to później robiłem inne rzeczy, chociażby grałem u Mariana Opani, aby mnie przestali z tym identyfikować. Gdy kojarzono mnie z byciem ładnym chłopcem, to ogoliłem się na łyso. Zawsze jestem w opozycji do tego, co mogło stać się konformizmem

Obecnie Kłusowski pracuje nad nową płytę. W pierwszej połowie maja oznajmił na Facebooku, że dograł na nią ostatnie wokale. Kilka miesięcy wcześniej ukazał się pierwszy singel promujący album - "Najsmutniejszy człowiek świata".