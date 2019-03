Muzycy zespołu Her's nie żyją. Duet zginął w wypadku

Grający trasę w Stanach Zjednoczonych zespołu Her's zginął w wypadku samochodowym. Do tragicznego zdarzenia doszło w drodze na koncert do Santa Ana w Kalifornii.

Duet Her's zginął w wypadku samochodowym / kadr z klipu "Harvey" / Youtube /

Duet z Liverpoolu, w skład którego wchodzili Stephen Fitzpatrick i Audun Laading, podróżował na koncert do Santa Ana w stanie Kalifornia. Właśnie na tej trasie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym oprócz muzyków zginął ich menedżer koncertowy Trevor Engelbrektson.

Reklama

Tragiczne doniesienia potwierdziła wytwórnia zespołu.

"Ich energia, żywiołowość i talent zdefiniowały nasz label. Jako ludzie byli zabawni i delikatni. Za każdym razem, gdy pojawiali się w naszym biurze, było to wspaniałe doświadczenie. Powiedzenie, że byli kolegami z zespołu byłoby niedocenieniem ich przyjaźni, która była piękna. Kochali się jak bracia" - czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu poproszono również o uszanowanie prywatności rodzin zmarłych w tym trudnym czasie.



Zespół Her’s zadebiutował w 2018 roku albumem "Invitation To Her's", rok wcześniej duet wydał krążek będący zbiorem ich singli "Songs of Her’s". Ich największy przebój - "Cool With You" - od sierpnia 2017 roku zgarnął ponad 4,8 miliona wyświetleń.



Tegoroczna trasa koncertowa po USA była drugą tego typu trasą po Ameryce Północnej. Muzycy wystąpili m.in. na prestiżowej imprezie SXSW.

Wideo Her's - Cool With You