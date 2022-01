Utwór "You Will Never Work In Television Again" to pierwsza odsłona debiutanckiej płyty projektu The Smile, który stworzyli Thom Yorke, Jonny Greenwood (Radiohead) oraz Tom Skinner (Sons of Kemet).

Pierwsze prace nad wspólną płytę tria rozpoczęły się już jesienią zeszłego roku. Teraz dostaliśmy próbkę całego materiału. Producentem albumu jest Nigel Godrich, wieloletni współpracownik Radiohead.

"Hej, oto mały update odnośnie tego, jak idzie nam z projektem The Smile. Album jest prawie ukończony - jesteśmy na etapie układania utworów. Istnieje 6227020800 możliwych ustawień kolejności piosenek. Dopóki nie zdecydujemy, prezentujemy jedną z piosenek. (...) Jesteśmy bardzo przejęci/przestraszeni/dumni, że możecie posłuchać tych utworów i właśnie odbywamy próby w małym pokoju w Oksfordzie. Praca tam jest dla nas większa rozrywką niż prawdziwa rozrywka, jak powiedział kiedyś mędrzec" - czytamy na stronie zespołu.



To nie koniec niespodzianek od projektu. Zapowiedziany został bowiem pierwszy koncert składu - będzie składał się z trzech występów na przestrzeni 15 godzin. Pomiędzy 29 a 30 stycznia trio zagra dla trzech różnych stref czasowych.

Wideo The Smile - You Will Never Work In Television Again

Radiohead i boczne projekty Thome'a Yorke'a

Grupa Radiohead to jeden z ważniejszych rockowych zespołów na świecie. Zespół ma na koncie dziewięć świetnie przyjętych albumów. Ostatni z nich - "A Moon Shaped Pool" - ukazał się w 2016 roku.

Lider składu - Thom Yorke - ma na koncie kilka stworzonych soundtracków (w tym do filmu "Suspiria"), trzy solowe płyty oraz jeden album z zespołem Atoms of Peace. W skład tej formacji weszli również Flea (Red Hot Chili Peppers), wspomniany Nigel Godrich oraz Joey Waronker (R.E.M.) i Mauro Refosco.