Muzycy masowo rezygnują z występu na wiecu zwolenników posiadania broni

National Rifle Association of America (NRA) to wpływowa amerykańska organizacja, która propaguje prawo obywateli USA do posiadania broni palnej. W weekend (28 - 29 maja) odbywa się w Teksasie coroczny zjazd jej członków i sympatyków, wśród których jest były prezydent USA Donald Trump. Zwolennicy powszechnego prawa do używania broni przez cywili nie rozerwą się przy dobrej muzyce, bo zakontraktowani wcześniej muzycy uznali, że w obliczu tragedii w Uvalde ta impreza jest niestosowna.

Don McLean zbojktował występ na wiecu NRA /Frank Hoensch /Getty Images