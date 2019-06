Muse w Tauron Arenie Kraków: Imponujący koncert [ZDJĘCIA]

Brytyjskie trio Muse dało imponujący koncert w sobotę (22 czerwca) w Tauron Arenie Kraków.

Matt Bellamy (Muse) w akcji / Scott Legato /Getty Images

Grupa wystąpiła w ramach trasy "Simulation Theory World Tour", która promuje wydany na początku listopada 2018 r. nowy album "Simulation Theory".

Muse powrócili do Krakowa po blisko trzech latach - poprzedni koncert odbył się w ramach plenerowego Kraków Live Festival.

Teraz do Tauron Areny Kraków Brytyjczycy przywieźli imponującą produkcję, która zrobiła ogromne wrażenie na fanach wypełniających halę.

W pierwszej części koncertu dominowały utwory z "Simulation Theory", jak m.in. "Algorithm", "Break It To Me", "Dig Down" (w akustycznej wersji), "Pressure" czy "The Dark Side". Usłyszeliśmy także nagranie lidera Muse Matta Bellamy'ego "Pray (High Valyrian)" ze ścieżki dźwiękowej finałowego, ósmego sezonu "Gry o tron".

Z kolei końcówka występu to głównie numery z płyty "Black Holes and Revelations" z 2006 r. - "Knights of Cydonia", "Starlight" i "Take a Bow".

"Wspaniały wieczór w Polsce" - czytamy na instagramowym profilu Muse.



Od powstania w 1994 roku Muse wydali osiem albumów studyjnych (sześć ostatnich dotarło do szczytu brytyjskiej listy bestsellerów), które sprzedały się w ponad 20 milionach kopii na całym świecie.