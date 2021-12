Podczas koncertu "#Murem za mundurem" wystąpili: Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak, Viki Gabor, Rafał Brzozowski oraz Elwira Mejk z Trubadurami, a także zagraniczni artyści tacy jak: Oceana, Loona, Jenny Berggren, Captain Jack, In-Grid, No Mercy oraz Lou Bega.

Wydarzenie poprowadzili Agata Konarska i Michał Adamczyk. "Wydarzenie jest wyrazem wsparcia dla służb mundurowych strzegących polskich granic. Koncert '#Murem za polskim mundurem' to gest solidarności z polskimi służbami mundurowymi strzegącymi granic Rzeczpospolitej Polskiej" - można było przeczytać w oświadczeniu TVP.

Reklama

Koncert miał miejsce w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Mińsku Mazowieckim.

Na liście zaproszonych gości była także hiszpańska grupa Las Ketchup. Formacja zdobyła popularność za sprawą dyskotekowego przeboju "The Ketchup Song (Asereje)". Utwór był głównym singlem z ich debiutanckiego albumu "Hijas del Tomate".

Clip Las Ketchup The Ketchup Song (Asereje) (Spanish Version)

Piosenka powstała w trzech różnych wersjach językowych, ale w każdej refren pozostaje taki sam. Utwór trzech hiszpańskich sióstr podbił listy przebojów i stał się przebojem wakacji w 2002 roku. To głównie za sprawą nieskomplikowanego tańca (pracują właściwie tylko ręce), który autorki prezentują w teledysku do kawałka. Ruchy te porównywane były do "Macareny", która podobnie jak "Asereje" przedostała się na parkiety klubów, wesela i inne grupowe wydarzenia.

In-Grid na koncercie "#Murem za polskim mundurem". Ale się zmieniła! 1 / 9 In-Grid była jedną z gwiazd koncertu dla mundurowych "#Murem za polskim mundurem", który odbył się 5 grudnia 2021 roku. Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Okazało się, że nieobecność Las Ketchup na koncercie TVP spowodowana była przez kwarantannę związaną z pandemią koronawirusa.

"Przed przylotem do Polski okazało się, że zespół Las Ketchup został skierowany na kwarantannę" - taki komunikat od rzecznika TVP przekazał "Fakt".

Koncert "#Murem za polskim mundurem" 1 / 15 Captain Jack wystąpił z piosenkami "In The Army Now" oraz "Iko Iko". Przypomniano, że muzyk w przeszłości wielokrotnie koncertował dla wojsk NATO. Źródło: East News Autor: Rafał Gaglewski udostępnij

------------------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!