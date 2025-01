"Walczyłem ze sobą przy publikacji tego posta. Nie jestem fanem ogłoszeń w mediach społecznościowych o śmierci, ale zdałem sobie sprawę, że nawet jeśli to jest prywatna sprawa rodziny, Sean był także bardzo ważną częścią muzycznej sceny Seattle" - napisał Lenny Rutledge.

"Sean był moim kuzynem, ale dla nas byliśmy ze sobą bardziej jak bracia. Nasz muzyczny sen z czasów dzieciństwa stał się rzeczywistością. Nie wiem, czy w ogóle by się taka okazja pojawiła na muzyczną podróż bez Seana u mojego boku" - dodał gitarzysta Sanctuary.

Kuzyni założyli Sanctuary w 1985 r. Towarzyszyli im wokalista Warrel Dane, basista Jim Sheppard i perkusista Dave Budbill. Sean Blosl z zespołem nagrał dwie pierwsze płyty: wyprodukowany przez Dave'a Mustaine'a z Megadeth debiut "Refuge Denied" (1988) i "Into The Mirror Black" (1990). Muzyk opuścił Sanctuary podczas trasy promującej ten drugi album, a zastąpił go Jeff Loomis. Zespół rozpadł się w 1992 r. - Dane, Sheppard i Loomis założyli Nevermore.