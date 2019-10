Muniek Staszczyk zdradził, co było przyczyną wylewu. "Znaleziono mnie nad ranem w hotelu"

Muniek Staszczyk, który w lipcu tego roku trafił do szpitala w Londynie, opowiedział teraz o tym, co było przyczyną wylewu i w jakich okolicznościach do niego doszło.

Muniek Staszczyk opowiedział o swojej chorobie /Jacek Dominski/REPORTER / East News

Przypomnijmy, w drugiej połowie lipca Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Londynie. Do stolicy Wielkiej Brytanii pojechał na koncerty Neila Younga i Boba Dylana. Najpierw menedżer muzyka poinformował, że ze względu na stan jego zdrowia, odwołane zostają najbliższe koncerty, zapewniają jednocześnie, że jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo.



Nie tak dawno Muniek, w opublikowanym wideo, powiedział:

"Jestem po wylewie, jak wiecie, ale los się ze mną naprawdę łaskawie obszedł ponieważ chodzę, mówię, siedzę, słyszę i widzę, a to jest najważniejsze. Chciałem wszystkim podziękować bardzo szczerze, wszystkim ludziom, nie tylko fanom muzyki, wszystkim ludziom za wsparcie i ciepłe słowa, kiedy leżałem w szpitalu w Londynie w ciężkim stanie. (…) Jestem wdzięczny Bogu i losowi za to, że jestem tutaj" - powiedział Muniek i dodał: "naprawdę bardzo was wszystkich kocham".



Muzyk powiedział też, że czeka go jeszcze długa droga do pełnego wyzdrowienia: "Czeka mnie jeszcze długa rekonwalescencja, ćwiczenia, stacjonarny powrót do szpitala".



Teraz, w rozmowie w programie "Kulisy sławy", wokalista wyznał jeszcze więcej i wrócił pamięcią do tego, co stało się w Londynie.



"Polecieliśmy do Londynu z przyjaciółmi, to był mój dziesiąty koncert. Zdążyłem zaliczyć ten koncert 12 lipca i znaleziono mnie nad ranem w hotelu. Po kilkunastu godzinach po prostu leżenia. Z dużą pomocą Bożej opatrzności, jak myślę, przeżyłem to i zostałem zawieziony do jednego z najlepszych szpitali" - zdradził Muniek dodając: "Nie było wiadome, czy przeżyję, czy nie trzeba będzie otwierać mojego mózgu".

Wokalista przeżył pierwszą, najbardziej krytyczną noc. Zaczął też ruszać kończynami i mówić, co już dobrze rokowało.

"Zacząłem kojarzyć, słuchać muzyki, to [wszystko] do mnie zaczęło docierać. I mówię tak sam do siebie i do mojego syna: 'Janek ale co z moją płytą? Przecież ja nagrałem płytę?'. A Janek, mój syn, mówi: 'tato, ty jesteś po wylewie, uspokój się z tą płytą w ogóle'” - powiedział Muniek.



Artysta zdradził również, co doprowadziło do wylewu:



"Przyczyną wylewu było całe moje życie. 200 na godzinę przez 40 parę lat. Ja byłem bardzo aktywny i bardzo ambitny. Byłem pracowitym s*********, który pracował, bo ciągle mu się wydawało, że jest nieśmiertelny. Tylko kolegów i koleżanki odwiedzałem w szpitalach. Myślałem, że mnie to na pewno nie dotyczy” - wyznał Muniek w rozmowie z "Uwagą TVN".



Muniek powiedział również, że teraz musi o siebie dbać, nie pije więc alkoholu, a nawet kawy. "Ja już miałem taki okres w 2018 roku, kiedy zrobiłem sobie rok trzeźwości. Potem oczywiście znowu wróciłem do starych nałogów, a teraz w ogóle nie ma mowy, nie ma tematu alkoholu. Nawet kawy".



W opublikowanym na Facebooku wideo, Muniek Staszczyk opowiedział o swoich dwóch nowych wydawnictwach: płycie i książce.



"Jesteśmy u progu tygodnia, który jest bardzo ważny w moim życiu (..). Te dwie pozycje mogłyby się nie ukazać, bo nie było wiadomo jak będzie. Zdecydowaliśmy z wydawnictwem, jak i z menedżmentem, że się ukażą, choć nie jestem tak aktywny, nie mogę promować płyty koncertami, bo na razie mam przerwę, którą zalecają mi lekarze. Myślę, że w przyszłym roku zagram kilka koncertów, jeśli mi zdrowie pozwoli" - powiedział Staszczyk.

Dodał, że prace nad produkcją nowego albumu "Syn miasta", jak i ostatnie korekty autobiograficznej książki "King! Muniek Staszczyk", robił jeszcze ze szpitalnego łóżka.



Nad płytą, której swoją premierę miała 18 października, Staszczyk pracował dwa lata. Książka natomiast ukazała się 16 października.

"Ta książka to całe moje życie" - mówi o książce Muniek. Jest to rozmowa z Rafałem Księżykiem - "szczera opowieść o buncie, przezwyciężaniu własnych słabości oraz poszukiwaniu wiary i samego siebie".

Wokalista grupy T.Love zdradził, że książka "to jest taka spowiedź mojego życia, suma dotychczasowego, 56-letniego życia. Opowieść długa, ale myślę, że ciekawa ".