Po bezbramkowym remisie z Meksykiem, wygraną z Arabią Saudyjską (2:0 po golach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego) i przegranej z Argentyną 0:2 polska reprezentacja wywalczyła sobie awans do 1/8 finału.

Na mundialu w Katarze nasza kadra w niedzielę (godz. 16) zmierzy się z Francją, aktualnymi mistrzami świata sprzed czterech lat. Polscy kibice liczą głównie na formę bramkarza Wojciecha Szczęsnego, który w grupie obronił już dwa rzuty karne, w tym ten wykonywany przez Lionela Messiego.



Nieoficjalnym hymnem polskiej kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza został utwór "Uwierz w cuda" w wykonaniu kobiecej grupy XS BAND POLAND. To cover utworu "Ho Hey" grupy The Lumineers z polskim tekstem. Nagranie podbiło TikToka, gdzie ma ponad 6,6 mln odsłon.

Kwartet aktywnie wspiera polskich piłkarzy, robiąc internetowe relacje ze strefy kibica na TikToku.

Z paniami spotkał się też Tribbs, czyli ceniony producent Mikołaj Trybulec (połowa duetu Linia Nocna), który w ostatnim czasie prezentuje polskie klasyki w odświeżonej wersji. W dorobku ma m.in. "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera (27 mln odsłon), "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar, ale największą furorę zrobił utwór "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka nagrany z wsparciem Kubańczyka (62 mln).



"Cuda się dzieją... Jeszcze 2 tygodnie temu spokojnie sobie śpiewałyśmy w zaciszu domowym. Po tygodniu piosenkę 'Uwierz w cuda' obejrzało ok. 6 mln osób i stała się hitem Mundialu Katar2022" - nie mogą uwierzyć wokalistki grupy XS BAND POLAND.



"Jolanta Szewczyk to pomysłodawczyni powstania zespołu, Anna Rękawek pisze teksty i teraz również układa muzykę, Lidia Ratajczak bierze udział w korekcie tekstów i muzyki, a Grażyna Kopestyńska ma coraz to nowe pomysły na przyszłe działania zespołu. Cały czas się rozwijamy, śpiewamy o tym, co dzieje się w naszym życiu, nagrywamy filmy i co najważniejsze dobrze się przy tym bawimy. 'Wszystko z pasją'" - czytamy na oficjalnym profilu zespołu na YouTube.

