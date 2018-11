Muchy zapowiadają nową płytę. Posłuchaj utworu "Miłość"

Zespół Muchy podzielił się pierwszym singlem z nowej płyty, nagranym w pierwotnym składzie.

Muchy pracują nad nowym materiałem /K. Daszkowski /materiały prasowe

W czerwcu członkowie Much nagrali "Obok Ulic i Miejsc", bonus track dołączony do reedycji na dziesięciolecie premiery debiutanckiego krążka. Teraz prezentują "Miłość" - pierwszy singel z nowej płyty.

Premiera utworu zbiega się z rozpoczęciem trasy koncertowej, która zamyka jeszcze etap promocji winylowego wydania "Xerroromans". Tour o tej samej nazwie obejmie siedem miast. Rozpocznie się 18 listopada we Wrocławiu, a skończy w połowie grudnia w Mysłowicach.

"Miłość" to pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Much, nad którą zespół pracuje w pierwotnym składzie: Michał Wiraszko, Piotr Maciejewski, Szymon Waliszewski i Stefan Czerwiński (dołączył do zespołu w 2013).

"Piosenka ‘Miłość’ powstawała latem, kiedy zespół po udanym wiosennym powrocie odwiedzał największe festiwale, już z myślą o jesiennej trasie 'Xerroromans'. Zwiastuje to, co ma nadejść w 2019 - piątą studyjną w dorobku Much płytę. Brzmieniem ‘Miłość’ nawiązuje do początków zespołu i najlepszych indie rockowych czasów. Mówi wprost o tym, czego bardzo często dzisiejszym czasom i nam wszystkim brakuje - prostych, szczerych uczuć" - zapowiada Michał Wiraszko.

Posłuchaj utworu "Miłość":



Wideo Muchy - Miłość

Zespół, podobnie jak w poprzednich latach, pracuje nad nowym materiałem z Marcinem Borsem.

Muchy powstały w 2004 roku w Poznaniu z inicjatywy Michała Wiraszki, Szymona Waliszewskiego i Piotra Maciejewskiego. W 2018 roku, po blisko trzech latach przerwy, Muchy wracają do koncertowania. Po letnich występach w trakcie festiwali Open’er, Spring Break czy OFF Festival zespół rusza na jesienną trasę.

Lista koncertów:



18.11 Wrocław / Stara Piwnica

30.11 Sopot / Sfinks700

1.12 Poznań / B17

2.12 Warszawa / Niebo

13.12 Łódź / Format

14.12 Kraków / Zet Pe Te

15.12 Mysłowice / MDK