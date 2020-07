MTV VMA 2020 wraca do Nowego Jorku: Hołd dla ofiar pandemii koronawirusa

Tegoroczne rozdanie statuetek MTV Video Music Awards odbędzie się 30 sierpnia w Barclays Center w Nowym Jorku. Poszczególne występy transmitowane będą z kultowych zabytków miasta.

Taylor Swift podczas gali MTV VMA 2019 /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Gala MTV VMA będzie pierwszym wydarzeniem organizowane przez stację od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Poza zrzeszeniem fanów muzyki na całym świecie, organizatorzy pragną również oddać hołd nowojorczykom za ich siłę i ducha walki z pandemią.



Wydarzenie obejmie wszystkie pięć dzielnic miasta - Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens i Manhattan. Występy największych światowych gwiazd odbywać się będą w kultowych miejscach Nowego Jorku.



"Cieszymy się, że gala MTV VMA powraca do Nowego Jorku, kulturowego centrum, w którego DNA wplecione są muzyka i rozrywka" - powiedział Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events for ViacomCBS Media Networks.



W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na zdrowie i bezpieczeństwo artystów, fanów, personelu i partnerów. Producenci wydarzenia wraz z zarządem Barclays Center przy ścisłej współpracy z urzędnikami państwowymi i lokalnymi wdrażają szereg dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkie zaangażowane strony zgodziły się na wprowadzenie rozległych procedur dystansowania społecznego, znaczących ograniczeń, wirtualizacji poszczególnych elementów tam, gdzie to możliwe oraz minimalizacji frekwencji publiczności.

W 2019 r. na gali MTV VMA triumfowały Taylor Swift i Ariana Grande, które zdobyły po trzy statuetki.

Wideo Za nami gala MTV Video Music Awards 2019. Do kogo powędrowały statuetki? (Cover Video/x-news)

Dotychczas na całym świecie wykryto ponad 10,4 mln przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej, ponad 2,63 mln - w USA. Zmarło ponad 511 tys. osób, w tym ponad 127 tys. w Stanach (ponad 32 tys. w Nowym Jorku).