Rok 2022, dla obydwu Panów, zdecydowanie już można uznać za udany. "Złote Bloki" Mroza oraz "Bufor" Jana-rapowanie, to świetnie przyjęte albumy, które uplasowały artystów w topie tegorocznych premier. Artyści nie osiedli jednak na laurach, tylko poszukiwali nowych wyzwań. Efektem tej współpracy jest ich wspólny utwór "Dym". To jednak nie wszystko.

Do tej niespodziewanej współpracy doszło w dość niekonwencjonalny sposób:



"Zobaczyłem na stories Janka, który rapuje do mojej piosenki 'Złoto', śpiewanej przez kapelę na ulicy. To był impuls, od którego zaczęła się nasza współpraca w ramach Always Welcome. We wspólnym utworze łączymy dwa różne światy, bluesa i starego rock-and-rolla z rapem. To współpraca, w której nikt się nie zamyka na odmienność, a jest poszanowanie stylu i muzyki drugiego artysty. Chcemy się też podzielić tym doświadczeniem z fanami, stąd pomysł, żeby zaprosić ich do udziału w teledysku" - mówi Mrozu.

Wideo Dym

Jan-Rapowanie także docenia możliwość współpracy z artystą spoza swojego kręgu muzycznego:

"Doświadczenie współpracy z innym artystą jest dla mnie zawsze bardzo cenne, zwłaszcza z kimś spoza świata, w którym się poruszam. Tu ważna jest sztuka kompromisu i bawienia się kontrastami. Łącząc różne gatunki, chcemy dać dużo dobrej muzyki, a przy tym stworzyć coś świeżego, gdzie będzie miejsce na każdego z nas" - dodaje Janek.

