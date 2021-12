Mrok według NervoChaos (nowa płyta "All Colors Of Darkness")

"All Colors Of Darkness" będzie już 10. albumem kwintetu z Sao Paulo, którego początki sięgają drugiej połowy lat 90. Miks i mastering nowej płyty NervoChaos wykonał kalifornijski fachowiec Brendan Duffey. Okładka to dzieło meksykańskiego artysty Néstora Ávalosa.

Poza autorskimi kompozycjami, na "All Colors Of Darkness" znajdziemy dwie przeróbki: "Demonomania" Misfits i "Three Shades Of Black" Hanka Williamsa III. W tej drugiej zaśpiewał gościnnie João Gordo, wokalista legendarnej brazylijskiej formacji Ratos de Porão.

Longplay "All Colors Of Darkness" będzie mieć swą premierę 11 lutego 2022 roku w barwach duńskiej Emanzipation Productions (cyfrowo, CD, na winylu).

NervoChaos opublikowali niedawno nowy teledysk "Golden Goblet Of Fornication", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip NervoChaos Golden Goblet of Fornication

Sprawdźcie także otwierający nową płytę Brazylijczyków numer "Wage War On The Gods":

Clip NervoChaos Wage War On The Gods (Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "All Colors Of Darkness":

1. "Wage War On The Gods"

2. "Golden Goblet Of Fornication"

3. "Dragged To Hell"

4. "Beyond The Astral"

5. "All Colors Of Darkness"

6. "Gate Of Zax"

7. "Umbrae Mortis"

8. "Suffer In Seclusion"

9. "Camazotz"

10. "Demonomania"

11. "Three Shades Of Black".