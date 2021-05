Motörhead: 40 lat płyty "No Sleep 'Til Hammersmith". Koncertowy numer 1

25 czerwca fani grupy Motörhead doczekają się kolejnego wydawnictwa z okazji okrągłego jubileuszu. To wtedy do sklepów trafi specjalna edycja kultowego koncertowego albumu "No Sleep 'Til Hammersmith".

Motörhead w 1981 r. - od lewej: Phil "Animal" Taylor, Lemmy Kilmister i Fast Eddie Clarke /Paul Natkin /Getty Images

Po specjalnych jubileuszowych wydaniach płyt "Overkill", "Bomber" i "Ace of Spades" szykowana jest kolejna atrakcja dla fanów grupy Motörhead.

Z okazji 40-lecia premiery koncertowego albumu "No Sleep 'Til Hammersmith" do sprzedaży trafią specjalne rozszerzone wydania tego materiału: deluxe CD box set oraz CD i winyl w specjalnej wersji.

Do sieci trafiło już niepublikowane nigdy wcześniej wideo do koncertowej wersji "The Hammer".

Kontynuując zeszłoroczne obchody 40. lecia wydania ikonicznego albumu "Ace Of Spades", nadszedł czas na album koncertowy, który zdetronizował pozostałe legendarne wydania na żywo: "No Sleep 'Til Hammersmith".

Wersja deluxe w twardej oprawie i z poszerzoną książeczką okładkową to podwójne wydanie CD i potrójne wydanie winylowe, które zawierać będą m.in. nowy, demolujący budynki remaster oryginalnego albumu; utwory bonusowe, w skład których wejdą aż trzy nigdy niepublikowane wersje nagrań oraz również nigdy niepublikowany pełny koncert z Newcastle, który miał miejsce 30 marca 1981 roku, w Newcastle City Hall.

W poszerzonej książeczce okładkowej historia albumu i wiele niepublikowanych do tej pory zdjęć.

Ponadto dostępny będzie także czteropłytowy CD box set, który zawierać będzie wszystkie trzy koncerty, z których pochodzą nagrania składające się na album oryginalny - nigdy do tej pory nie były one publikowane w całości.

"Wiedziałem, że to właśnie koncertowa płyta będzie tą najlepszą, bo my jesteśmy koncertowym zespołem. Nie da się po wysłuchaniu naszych płyt zorientować się jacy jesteśmy naprawdę. Musisz nas zobaczyć na żywo" - komentował niezapomniany Lemmy po premierze "No Sleep 'Til Hammersmith".

Ta płyta pozostała jedynym numerem 1 Motörhead na brytyjskiej liście bestsellerów.

Nazwa albumu wzięła się z napisu na jednej z ciężarówek i odnosiła się do 32 koncertów, które zagrali w trasie z tylko dwoma dniami przerwy. Lista utworów na płycie zawiera trzy piosenki z "Ace Of Spaceds", pięć z "Overkill" i jeden, tytułowy z "Bomber" oraz dwie z albumu debiutanckiego.

Przypomnijmy, że Lemmy Kilmister zmarł 28 grudnia 2015 r. po przegranej walce z bardzo agresywnym nowotworem. Cztery dni wcześniej świętował 70. urodziny.

"To koniec Motörhead. Lemmy to Motörhead. Nie będziemy już nagrywać i koncertować. Ale marka przetrwa i Lemmy pozostanie na zawsze w naszych sercach" - stwierdził Mikkey Dee, perkusista ostatniego składu Motörhead, oznajmiając zakończenie działalności.