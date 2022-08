Mortuous z albumem "Upon Desolation". Kiedy premiera?

"Upon Desolation", pierwszy od czterech lat album kalifornijskiego kwartetu, nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Earhammer w Oakland pod okiem Grega Wilkinsona, aktualnego basisty Autopsy. Okładkę zaprojektował niderlandzki artysta Marald Van Haasteren.

Na nowej płycie Mortuous wystąpiła gościnnie amerykańska skrzypaczka Andrea Morgan.

Drugi longplay Kalifornijczyków będzie mieć swą premierę 16 września nakładem amerykańskiej Carbonized Records, a w Europie dzięki duńskiej Extremely Rotten Productions. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na kasecie i winylu oraz cyfrowo.



Warto dodać, że grającym na gitarze wokalistą Mortuous jest Michael Beams, niegdysiejszy członek Exhumed i Repulsion.



Premierowej kompozycji "Graveyard Rain" Mortuous możecie posłuchać poniżej:

Wideo Mortuous - Graveyard Rain

Mortuous - szczegóły albumu "Upon Desolation":

1. "Carve"

2. "Nothing"

3. "Metamorphosis"

4. "Days Of Grey"

5. "Defiled By Fire"

6. "Burning Still..."

7. "Ash And Dismay"

8. "Graveyard Rain".