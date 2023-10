Morne: Sprawdź utwór z nowej płyty "Engraved With Pain"

"Engraved With Pain", piątą płytę bostońskiego kwartetu, wyprodukował Kurt Ballou z Converge w swoim GodCity Studio w Salem w stanie Massachusetts.

Na trwającym ponad 40-minut longplayu usłyszymy cztery utwory: "Engraved With Pain", "Memories Like Stone", "Wretched Empire" i "Fire And Dust".



Pierwszy od ponad pięciu lat album Morne będzie zarazem debiutem zespołu w barwach Metal Blade Records. Premierę "Engraved With Pain" zaplanowano na 3 listopada (CD, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że założycielem i liderem Morne jest urodzony w Gdańsku, grający na gitarze wokalista Miłosz Gassan.



Do premierowego utworu "Wretched Empire" Morne nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej: