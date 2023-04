Ciało Moonbina znalazł jego menedżer w środę wieczorem w domu 25-letniego wokalisty w słynnej dzielnicy Gangnam w Seulu. Menedżer udał się do jego posiadłości, gdy członek k-popowej grupy ASTRO ( posłuchaj! ) nie pojawił się na próbie.

Prowadząca śledztwo w sprawie śmierci policja wydała komunikat, że Moonbin popełnił samobójstwo.

"Trwają dyskusje o możliwości przeprowadzenia sekcji zwłok w celu ustalenia dokładnej przyczyny śmierci" - czytamy. "Nie znaleziono żadnych śladów przestępstwa" - dodał przedstawiciel policji w rozmowie z CNN.

Dzień przed śmiercią Moonbina ogłoszono, że wokalista w duecie z kolegą z zespołu ASTRO - Sanhą - miał być jedną z gwiazd Dream Concert w Busan pod koniec maja. To jedna z największych imprez z udziałem gwiazd k-popu odbywająca się dorocznie od połowy lat 90. w różnych miastach Korei Południowej.



Przedstawiciele wydającej muzykę ASTRO wytwórni Fantagio, napisali w oświadczeniu, że "głęboko opłakują" tę stratę wraz z rodziną Moonbina, członkami zespołu, innymi artystami i fanami. W oświadczeniu labelu czytamy też, że Moonbin był osobą, która "zawsze kochała swoich fanów i myślała o nich bardziej, niż ktokolwiek inny".

Wytwórnia poprosiła również ludzi o "powstrzymanie się od spekulacji i szkodliwych doniesień". Zgodnie z życzeniem rodziny, artysta będzie miał prywatny pogrzeb.

Moonbin dołączył do ASTRO w 2016 roku. Pozostali członkowie grupy to Jinjin, MJ, Cha Eun-woo i Yoon San-ha. Pomijając krótką przerwę w 2019 roku z powodów zdrowotnych, wokalista był aktywnym członkiem grupy aż do swojej śmierci.

W 2020 roku utworzył grupę Moonbin & Sanha, którą współtworzył z nim kolega z zespołu Yoon San-ha. Grupa ma na koncie trzy EP-ki: "In-Out" i "Refuge" z 2022 roku oraz "Incense" wydaną w styczniu.

Oprócz kariery muzycznej, Moonbin interesował się także aktorstwem. Wystąpił w serialu "At Eighteen".

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.