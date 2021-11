Monika Chwajoł w ognistej czerwieni. "Prawdziwi przyjaciele będą przy tobie zawsze"

Pochodząca z Krakowa Monika Chwajoł dała się poznać z programu TTV "Królowe życia". W show pojawiła się na krótko, ale szybko zdobyła popularność - na Instagramie obserwuje ją w tej chwili ponad 109 tys. osób, w tym takie gwiazdy disco polo, jak m.in. Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi, Czadoman i Marcin Miller, lider zespołu Boys.

Po rozstaniu z telewizją rozpoczęła działalność na scenie muzycznej - z zespołem NieOkiemZnani nagrała piosenkę "Super Ona" ( posłuchaj! ).



Teraz regularnie nagrywa swoje utwory, które zdobywają po kilkaset tysięcy wyświetleń, umacniając jej status na scenie disco polo. Do sieci trafiły m.in. piosenki "Serca znak", "Weselicho" ( zobacz! ) i "Ja życzę ci".

W klipie do tego ostatniego utworu pojawił się Rafał Nowaczuk, finalista konkursu Mister Polski 2020, który zagra w filmie "Ten dzień", kontynuacji kinowego przeboju "365 dni".

W połowie listopada do sieci trafił teledysk "Tylko ty". "To piosenka, która opowiada o wyjątkowej i pięknej miłości. Teledysk jest baaardzo romantyczny. Być może dzięki niemu komuś z Was uda się przywołać wspomnienia wyjątkowych chwil, które spędziliście z tą jedyną, ukochaną osobą" - czytamy w opisie.

Na najnowszych zdjęciach Monika Chwajoł pozuje w dwóch oryginalnych kreacjach - ogniście czerwonej i żółtej.

"Ludzie mogą Cię lubić lub nie. Ale ty nigdy nie uzależniaj od tego swojego poczucia wartości. Jeśli ktoś Cię nie docenia to nie zasługuje by być w twoim towarzystwie. Bądź z tymi, którzy Cię szanują i doceniają. Osobiście podchodzę do tego w ten sposób: lubią mnie - dobrze, nie lubią - tez dobrze" - napisała gwiazda disco polo.

"Pamiętaj, że prawdziwi Przyjaciele i ludzie którzy są dobrzy będą przy Tobie zawsze. A reszta? Reszta to tylko drugoplanowe role, które pojawiają się w naszym życiu gdy czegoś od nas chcą. Człowiek nie jest hasłem w krzyżówce. Nie musi wszystkim pasować" - dodała Monika Chwajoł.