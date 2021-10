Monika Brodka żałuje nagrania tego utworu? "Został opacznie zrozumiany"

Monika Brodka od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Szerszej publiczności dała się poznać w 2003 roku, kiedy pojawiła się w "Idolu". Okazała się najlepszą wokalistką trzeciej edycji programu. Później dzięki takim płytom jak "Granda", "Clashes", czy najnowszemu albumowi "Brut" udowodniła, że nie jest kolejną popową gwiazdką.

Teraz w wywiadzie dla serwisu streamingowego Tidal, została zapytana o to, którego swojego utworu wolałaby nie nagrać. Brodka wskazała głośny singel "Miał być ślub".



"Myślę, że utwór pod tytułem "Miał być ślub" został zupełnie opacznie zrozumiany przez słuchaczy, a intencja jego była kompletnie inna. To był totalnie żartobliwy utwór i takie mrugnięcie w stronę słuchaczy. Później został odebrany bardzo poważnie i stał się hitem weselnym." - wyjaśniła artystka.



"Wiele ślubów zostało zapieczętowanych dzięki tej piosence, więc w sumie jeżeli ma to służyć połączeniu dwóch serc i miłości dozgonnej, to godzę się na to i jest okej." - dodała Monika.



Oprócz śpiewania Brodka zajmuje się również reżyserowaniem teledysków dla innych muzyków. W lipcu 2020 roku ukazał się wyreżyserowany przez nią klip do utworu Krzysztofa Zalewskiego "Annuszka" ( sprawdź! ). Obraz został doceniony przez krytyków i otrzymał Fryderyka.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Brodka o coverze "Wszystko, czego dziś chcę" INTERIA.PL