Molder w rozkładzie (nowa płyta "Engrossed In Decay")

Pierwszym owocem współpracy deathmetalowego zespołu z Illinois z kalifornijską Prosthetic Records będzie longplay "Engrossed In Decay", który ujrzy światło dzienne 15 lipca (CD, na winylu, cyfrowo).

Następcę płyty "Vanished Cadavers" z 2020 roku nagrano w Studio Novy, nad czym czuwał Cheyenne Brandt, który zajął się także miksem. Mastering wykonał Arthur Rizk. W produkcję zaangażowany był także Scott Carroll, gitarzysta kultowego chicagowskiego Cianide. Autorem okładki nowego materiału Molder jest amerykański artysta Lucas Korte.



Drugi longplay Molder pilotuje tytułowa kompozycja "Engrossed In Decay".



"Utwór tytułowy całościowo odzwierciedla nasze brzmienie, to dawniejsze i obecne. Posiada wszystkie elementy składowe Molder: doom, death, thrash i punk. Ten trwający nieco ponad cztery minuty numer to prawdziwy rozpruwacz pełen śmierci, basowych zwolnień, miażdżących bębnów i paskudnych riffów. Czy może chcieć czegoś więcej?" - pyta Aaren Pantke, grający na gitarze wokalista Molder.



Utworu "Engrossed In Decay" Molder możecie posłuchać poniżej:

Wideo MOLDER - ENGROSSED IN DECAY (OFFICIAL VISUALIZER)

Oto program albumu "Engrossed In Decay":



1. "Glutinous Remains"

2. "Engrossed In Decay"

3. "Relentless Pestilence"

4. "Chemically Dissolved"

5. "Disinhumed Carcass Revived"

6. "Huff The Stench"

7. "Unsubstantial Hallucinations"

8. "Ghastly Mutations"

9. "Decomposed Embryos"

10. "Cask Of Maggots".