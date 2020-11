"Moje disco, moje wszystko": Mateusz Mijal o współpracy z Michałem Wiśniewskim: Szkoła życia

W sobotnim odcinku (14 listopada, godz. 13) programu "Moje disco, moje wszystko" w Disco Polo Music pojawią się wokalista Mateusz Mijal i Kapela Ciupaga.

Mateusz Mijal w programie "Moje disco, moje wszystko" /Disco Polo Music

"Muzyka, taniec, śpiew i świetni ludzie" - podkreślała prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna przed startem trzeciej serii "Moje disco, moje wszystko" (sobota, godz. 13 w Disco Polo Music).

Reklama

Jedna z najpopularniejszych prezenterek Polsatu przedstawia w nim historie największych gwiazd disco polo, ale w programie pojawiają się też wykonawcy związani z szeroko pojętą sceną taneczną.

Jednym z gości będzie pochodzący z Jasła wokalista i kompozytor Mateusz Mijal. Swoją dotychczasową karierę muzyczną związał z Krakowem. Tu skończył szkołę muzyczną w klasie trąbki. Następnie - już od 18. roku życia (w latach 2004-2006) - brał udział w nagraniach studyjnych sekcji dętej zespołu Ich Troje.

"Fajna przygoda, ponad 100 koncertów w trzy lata. Zobaczyłem dużą scenę, zobaczyłem, jak to wygląda. To była szkoła życia" - wspomina tamte czasy w rozmowie z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Mijal o współpracy z Michałem Wiśniewskim w Ich Troje: Szkoła życia Disco Polo Music

Potem, przez niedługi czas, Mateusz Mijal był wokalistą zespołu Skangur. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozpoczął współpracę z zespołem Dukat, by później dołączyć do grupy Chłopacy. Z nią wystąpił na Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie piosenka "Wiara" (posłuchaj!) zajęła 2. miejsce w konkursie na Polski hit lata 2009.

Z Chłopakami wydał kolejne single "No powiedz jak" (posłuchaj!), "Góraleczka" oraz "To jest tylko sen", ale postanowił poświęcić się karierze solowej. To wówczas przez wspólnego znajomego poznał Libera. Razem z mężem Sylwii Grzeszczak stworzyli przebój "Winny". Kolejny owocem ich współpracy jest piosenka "Coś na później" (sprawdź!), do której tekst napisał Liber.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liber Winny

Sprawdź tekst piosenki "Winny" w serwisie Teksciory.pl!

Z utworem "Szkło i lód" Mijal brał udział w konkursie Premiery podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 2016 r. W tym roku wokalista wypuścił piosenki "W Zakopanem cię poznałem" i "Wyjątkowa". W ramach programu "Kultura w sieci" zaprezentował też swoje wersje klasycznych polskich przebojów z repertuaru m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Ireny Santor, Piotra Szczepanika, Urszuli i Marka Grechuty.



Największą popularnością cieszy się piosenka "Niech się ludzie śmieją" (ponad 26 mln).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Mijal i "Niech się ludzie śmieją" w programie "Moje disco, moje wszystko" Disco Polo Music

W programie "Moje disco, moje wszystko" pojawi się również góralski zespół Kapela Ciupaga z Łącka. To grupa przyjaciół, którą połączyła miłość do muzyki góralskiej. Zespół gra utwory folkowe, inspirowane głównie klimatami bałkańskimi, węgierskimi, słowackimi i cygańskimi. Styl muzyki wspiera bogate instrumentarium, gdzie obok skrzypiec, akordeonów i kontrabasu pojawiają się cymbały i altówka węgierska oraz cajon.

Wszyscy członkowie kapeli są samoukami. Szerszej publiczności dali się poznać w szóstej edycji programu "Must Be The Music" w Polsacie (tam poznali się z Pauliną Sykut-Jeżyną, która była współprowadzącą). Z kolei w dziewiątej odsłonie "Mam talent" (2016) w TVN zajęli trzecie miejsce.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kapela Ciupaga: Zaczynali w "Must Be The Music" Disco Polo Music