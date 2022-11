"Artysta ponadczasowy, legenda" - taki wpis widnieje na poświęconej Mirkowi Bregule stronie przygotowanej przez fanów. Choć od śmierci wokalisty grupy Universe mija właśnie 15 lat, jego postać i twórczość jest wciąż żywa wśród sympatyków.

"Pozostawił tak wiele muzyki i tekstów, które zachwycają, zadziwiają i ciągle dają do myślenia, że nie sposób o Nim zapomnieć. Pamiętamy i będziemy pamiętać. Odpoczywaj w Pokoju" - napisał na Facebooku Henryk Czich, który razem z Mirkiem Bregułą założył grupę Universe. Po śmierci wokalisty to właśnie Czich objął stanowisko lidera zespołu.

Reklama

2 listopada w kościele Św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (godz. 18) odbędzie się msza za Mirka Bregułę. Z kolei 6 listopada piosenki Breguły zostaną przypomniane w programie "Szansa na sukces" z grupą Universe.

Od pewnego czasu trwają prace nad fabularnym filmem o wokaliście - "Kto ci jeszcze wierzy" wyreżyseruje Gerwazy Reguła. Pomysłodawcą filmu jest Lech Kujawiński, a scenariusz napisała Danuta Kujawińska.

Universe - kim był Mirek Breguła?

Mirek Breguła był zafascynowany grupą The Beatles - z tej fascynacji zrodziła się nazwa zespołu, nawiązująca do kompozycji Johna Lennona i Paula McCartneya "Across the Universe".

Posłuchaj utworu "Across the Universe" w serwisie Teksciory.pl!

Publicznie zespół wystąpił po raz pierwszy w 1982 r. Rok później zwyciężył na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W 1988 r. zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu za piosenkę "Tacy byliśmy", a cztery lata później, również na opolskim festiwalu, pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę "Daj mi wreszcie święty spokój".

Wideo Universe - Mr. Lennon

Sprawdź tekst utworu "Mr. Lennon" w serwisie Teksciory.pl!

Do innych przebojów grupy zalicza się utwory: "Mr Lennon", "Wołanie przez ciszę" czy "Ty masz to, czego nie mam ja". Mimo sukcesów w latach 80. firmy fonograficzne nie chciały wydać długogrającej płyty zespołu; Universe był też lekceważony przez krytykę. Dopiero na początku lat 90. ukazała się pierwsza - składanka "The best of Universe".

W 2001 r. Breguła wypuścił solowy album "Kto ci jeszcze wierzy?".



Wideo Universe - Bo to taka piękna miłość

Sprawdź tekst utworu "Bo to taka piękna miłość" w serwisie Teksciory.pl!

Mirek Breguła zostawił list pożegnalny

Mirek Breguła przez kilkanaście lat zmagał się z chorobą alkoholową, na rok przed śmiercią wykryto u niego także raka gardła. Mieszanka silnych leków przeciwbólowych (był przed operacją kontuzjowanego kolana) i alkoholu połączona z problemami osobistymi (wcześniej odeszłą od niego żona, zabierając dwójkę dzieci) mogła pchnąć go do samobójstwa. 2 listopada 2007 r. 43-letni wokalista powiesił się na klatce schodowej przed drzwiami swojego mieszkania w Chorzowie.

"Od trzech lat nie pamiętam dnia, kiedy bym nie pił. Jestem na dnie" - mówił w ostatnim wywiadzie.



Breguła zostawił list pożegnalny (treści całości nigdy nie ujawniono publicznie), w którym napisał m.in. "Przepraszam - to najgłupsze słowo jakie mogę napisać. Przepraszam, nie chciałem tak żyć...".

Zdjęcie Grób Mirka Breguły w Chorzowie / Maciej Jarzebinski / Agencja FORUM

"Mirek Breguła był artystą niezwykle wrażliwym. Kiedyś w jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że cierpi na chorobę uczuć, te słowa stały się dla nas inspiracją; idealnie wpisują się w jego biografię" - mówiła po latach Dorota Prynda, autorka dokumentalnego filmu "Mirek Breguła - choroba uczuć" z 2012 r.

Samobójstwo wokalisty wstrząsnęło fanami - w pogrzebie wzięło udział ok. 5 tysięcy osób z całej Polski i zagranicy. W kościele wykonano m.in. specjalnie przygotowany utwór "Święty spokój wreszcie masz" śpiewany przez Magdę Anioł, do której przyłączyli się wszyscy obecni.

Wideo Ostatnie pożegnanie Mirka Breguły z Universe

W 2010 r. w trzecią rocznicę śmierci artysty w Chorzowie Starym odsłonięto upamiętniający go obelisk. Pomysł fanów Breguły wsparł miejscowy samorząd. Kompozycję zaprojektowaną w pracowni rzeźbiarza Jacka Kicińskiego utworzyły dwa granitowe bloki oddzielone szczeliną.

Na jednym z nich jest cytat z piosenki Breguły "Krajcok": "Gdzieś tam, za rzeką, jest łatwiej niż tu, lecz wolę ten kamień, bo mój". Na sąsiednim bloku wyryto gitarę oraz tekst "Mirosław Breguła, 1964-2007, śląski artysta, kompozytor i wokalista zespołu Universe, Przyjaciele i Mieszkańcy Chorzowa". W płytach wiodących do obelisku odwzorowano coraz płytsze ślady stóp. Mają przypominać o przemijaniu - częstym motywie w piosenkach Breguły.

"Szczelina miedzy głazami oznacza pustkę i przejście z jednego świata w drugi" - tłumaczył artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Universe Raz wróg, raz brat

Sprawdź tekst "Raz wróg, raz brat" w serwisie Teksciory.pl!