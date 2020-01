Mimorium z nową płytą "Blood Of Qayin"

Blackmetalowcy z fińskiej formacji Mimorium opublikują w lutym drugi album.

Mimorium po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Nowy longplay kwintetu z południowo-wschodnich rubieży Krainy Tysiąca Jezior wyda fińska Spread Evil Productions.

Reklama

Premierę następcy debiutu "Incipit Chaos" (2018 r.) zaplanowano na 21 lutego.

Drugą płytę Mimorium promuje już singel "Left Hand Of North".

Możecie się z nim zapoznać poniżej:

Wideo Mimorium - Left Hand of North (Track Premiere)

Oto program albumu "Blood Of Qayin":

1. "I Am What We Are"

2. "Profane Breed"

3. "Regret Everything In You"

4. "Left Hand Of North"

5. "Two-faced Shadow"

6. "Throne Of Whore"

7. "Blood Of Qayin"

8. "Hunter".