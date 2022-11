Mimi Parker założyła zespół Low w 1993 roku - występowała w nim z mężem, Alanem Sparhawkiem. Pod koniec 2020 roku u piosenkarki zdiagnozowano raka jajnika.

Choć zdawało się, że dzielnie stawia czoła chorobie, to w sierpniu tego roku zespół był zmuszony odwołać trasę koncertową z powodu "ostatnich wydarzeń i zmian" w leczeniu wokalistki. 6 listopada potwierdzono informacje o odejściu Mimi Parker.

"Przyjaciele, trudno jest umieścić wszech świat w języku i w krótkiej wiadomości, ale Ona odeszła ostatniej nocy, otoczona rodziną i miłością, w tym twoją. Zatrzymaj jej imię blisko i święcie. Podziel się tą chwilą z kimś, kto cię potrzebuje. Miłość jest rzeczywiście najważniejsza" - napisał w poruszającej wiadomości jej mąż.

Reklama

Mimi Parker (Low) nie żyje. Miała 55 lat

Debiutancki album Low pojawił się w 1994 roku, zaledwie rok po założeniu grupy. "I Could Live in Hope" był bardzo ciepło przyjęty przez krytyków. W ciągu trzech dekad działalności duet wydał jeszcze 12 albumów studyjnych - ostatni album "Hey What" pojawił się w ubiegłym roku.

Wideo youtube

Swoje ubolewanie wyraził także Stuart Braithwaite z grupy Mogwai. Zdradził, że ma "absolutnie złamane serce" z powodu ostatnich wieści. Przesłał także wyrazy współczucia i miłosci dla Alana i jego rodziny. "Nie możemy wyrazić, jak zasmuceni jesteśmy z tej wiadomości. Mimi i Alan stworzyli jedne z najwspanialszych utworów naszych czasów i spędzenie z nimi czasu było dla nas bardzo pokornym doświadczeniem. Piękna para. Nasze myśli są z Alanem i ich rodziną".

Czytaj także:

Nick Carter przerywa milczenie po śmierci brata. Poruszające pożegnanie