W sieci pojawił się teledysk do nowego utworu Miłego ATZ. W "Money Move" gościnnie wystąpiła Dziarma.

Oryginalne flow rapera i elektryczna nawijka Dziarmy sprawia, że "Money Move" to utwór, który mógłby być soundtrackiem do kolejnej odsłony "Tokio Drift". Klimat, który towarzyszy nam przy słuchaniu tego utworu, to taneczne bitwy i pył unoszący się nad driftującymi samochodami a w tle produkcja od Miroffa i.... samego Miłego ATZ!

To nie jedyny utwór na albumie "ROLLER", w którym raper udzielił się również producencko.

Clip Dziarma, Miły ATZ Money Move (prod. Miroff, ATZ)

Płyta "ROLLER" ukaże się 29 kwietnia 2020 roku.

Warstwa muzyczna jest bardzo różnorodna, a spoiwem są zupełnie nowe rodzaje flow i sposoby narracji. Sama treść to bezpośrednia reakcja twórcy na cały proces życiowych transformacji, przez które musiał przejść w drodze do przeznaczenia.

Clip Miły ATZ GROOVE (prod. @atutowy)

