"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

W programie padają pytania z wielu dziedzin, także te muzyczne.

Marek Kuprowski z Warszawy w ostatnim odcinku stanął przed wyzwaniem, z którym mogliby mieć problem nawet najwięksi fani popkultury. Zawalczył o 75 tysięcy złotych. Niestety tym razem się nie udało...

Pytanie brzmiało: Okładka czwartej studyjnej płyty zespołu Led Zeppelin przedstawia?

A. starca niosącego chrust

B. dziecko w słuchawkach

C. młodzieńca w basenie

D. kobietę w buduarze

"Jak u Ciebie z tym zespołem?" - zapytał Urbański.

"Kojarzę, ale nie jest to mój zespół" - przyznał uczestnik.

Zawodnik postawił na odpowiedź D., czyli kobietę w buduarze. Niestety, poprawną odpowiedzią jest A. - starzec niosący chrust.

Album "Led Zeppelin IV" do sprzedaży trafił 8 listopada 1971 roku. Płyta do dziś uważana jest za jedną z najbardziej wpływowych i najpopularniejszych w historii muzyki. To z tego wydawnictwa pochodzi m.in. legendarny utwór "Stairway to Heaven".



