"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Od czasu do czasu, uczestnikom przychodzi zmierzyć się z pytaniem muzycznym. To takie pytanie usłyszała Sabina z Olsztyna.

Pytanie brzmiało: Czego nie musi tytułowa Roxanne z piosenki Stinga z 1978 roku?

A. Pracować w policji

B. Zadawać się z Angolami

C. Wycinać w korze serc

D. Sprzedawać swojego ciała

Oczywiście poprawną odpowiedzią jest D. Chodzi bowiem o fragment tekstu: "You don’t have to sell your body to the night".

Zawodniczka nie miała z tym najmniejszego problemu, w związku z czym wygrała 125 tysięcy zł i przeszła do kolejnego pytania. Znalibyście odpowiedź?

Sting, a właściwie Gordon Matthew Sumner, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów. Muzyk przyszedł na świat 2 października 1951 roku w Wallsend w Anglii. To jeden z nielicznych wokalistów, który święcił triumfy w zespole, ale także w karierze solowej.

Sting występował z The Police zaledwie 9 lat - w latach 1977-1986, co nie zmienia faktu, że wtedy stał się najbardziej rozpoznawalny.

Utwór "Roxanne" pojawił się na płycie "Outlandos d’Amour" z 1978 roku.