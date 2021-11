"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

W programie pojawiają się pytania z różnych dziedzin, także dotyczące muzyki. Takie właśnie pytanie usłyszała uczestniczka uczestniczka 503. odcinek show.

Hubert Urbański zadał pytanie dotyczące tajemniczego przyrządu, bandoneonu. Zaskoczony uczestnik próbował wskazać to, co wydawało mu się najbliższe temu dziwnemu pojęciu i wybrał odpowiedź C.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Korzenie Huberta Urbańskiego Interia.tv

Pytanie brzmiało dokładnie:



Bandoneon:

A. ma miech, klawiatury i języczki,

B. należy do helowców,

C. ma postać świecącej rury,

D. jest w kolizji z prawem.



Okazało się, że tą decyzją uczestnik zakończył udział w programi! Poprawną odpowiedzią było A. Bandoneon to rodzaj harmonii ręcznej. Jest to instrument popularny w Argentynie, który ma miech, klawiatury i języczki, z wyglądu przypomina nieco klasyczny akordeon.

Wideo youtube

Milionerzy to jeden z popularniejszych programów telewizyjnych, który z przerwami jest emitowany od 1999 roku. Prowadzącym niezmiennie jest Hubert Urbański.