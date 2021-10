Prowadzony przez Huberta Urbańskiego na antenie TVN regularnie przyciąga miliony widzów. Co jakiś czas pojawiają się pytania z muzyki.



Tym razem uczestnik w "Milionerach" usłyszał warte 75 tys. zł pytanie o fragment tekstu utworu grupy Świetliki i Bogusława Lindy.

"Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. (...) Nigdy papieros nie będzie taki smaczny, a wódka taka zimna i pożywna" - to cytat z piosenki, a uczestnik do wyboru miał następujące odpowiedzi:

A - Nostalgia

B - Norwegia

C - Finlandia

D - Filandia.

Uczestnik postanowił skorzystać z koła ratunkowego, dzwoniąc do przyjaciela. Ten jednak mu nie pomógł, a grający zdecydował się zaryzykować i obstawić odpowiedź A - Nostalgia. Tytuł utworu to jednak "Filandia", co oznaczało, że uczestnik pożegnał się z teleturniejem z gwarantowaną wygraną w wysokości 40 tys. zł.

"Pan przegrał. (Nostalgia)" - taki komentarz pojawił się na facebookowym profilu grupy Świetliki.

Utwór "Filandia" pochodzi z wydanej w 2005 r. wspólnej płyty Świetlików i Bogusława Lindy - "Las Putas Melancolicas".