W krótkim materiale wideo zamieszczonym na Instagramie i YouTube Miley Cyrus zaprezentowała listę 13 utworów, nad którymi pracowała w ciągu ostatnich lat i które ostatecznie zamieściła na swojej nadchodzącej płycie. Przy okazji zdradziła, jakich artystów zaprosiła do współpracy przy ósmym albumie.

Miley Cyrus Flowers

Miley Cyrus zdradziła, kiedy ukaże się jej nowa płyta. Co wiemy o "Endless Summer Vacation"?

W nagraniu "Thousand Miles" Cyrus towarzyszy Brandi Carlile, do pracy nad utworem "Muddy Feet" piosenkarka zaprosiła Się. Poza wymienionymi piosenkami na krążku znajdą się również utwory: "Flowers" ( posłuchaj! ) - singiel promujący całe wydawnictwo, "Jaded", "Rose Colored Lenses", "You", "Handstand", "River", "Violet Chemistry", "Wildcard", "Island", "Wonder Woman" i demo singla "Flowers".

"Endless Summer Vacation" to pierwsza płyta Cyrus wydana od czasu "Plastic Hearts" z listopada 2020 roku. Zapowiadając na początku roku swoje nowe wydawnictwo artystka wyznała, że całość jest zarówno listem miłosnym do Los Angeles, jak również "odzwierciedleniem siły, którą znalazła skupiając się zarówno na swojej fizycznej, jak i psychicznej kondycji".

Kim jest Miley Cyrus?

Miley Cyrus jest jedną z najbardziej wpływowych artystek popkultury z ponad 197 milionami obserwujących na Instagramie. Ma na koncie sześć albumów #1, w tym nominowany do nagrody Grammy "Bangerz" (2013), który w samych Stanach Zjednoczonych pokrył się potrójną platyną. Artystka ma za sobą pięć wyprzedanych światowych tras koncertowych i występ w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival 2019, który odbył się dzień po premierze EP-ki "She Is Coming".

W listopadzie 2020 roku Miley wydała długo wyczekiwany siódmy album studyjny "Plastic Hearts". Uznany przez krytyków krążek zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Top Rock Albums i jest jej szóstym albumem #1, czyniąc z niej jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się artystek tego stulecia. Album zawiera współprace z takimi gwiazdami jak Billy Idol, Joan Jett i Dua Lipa i do tej pory zdobył ponad trzy miliardy odtworzeń.

W 2021 roku Miley dołączyła do The Kid LAROI. przy remiksie piosenki "Without You", który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Rock Chart. Pojawiła się także na płycie Metalliki "The Metallica Blacklist Album" w coverze "Nothing Else Matters" z udziałem Eltona Johna, Yo-Yo Ma, Roberta Trujillo, WATTa i Chada Smitha.

Miley spędziła większość 2021 roku w trasie, w tym jako headlinerka na festiwalach Lollapalooza w Argentynie, Chile i Brazylii. To właśnie w Ameryce Południowej wystąpiła dla ponad milionowej publiczności. Jako niestrudzona rzeczniczka osób LGBTQ+, Miley poświęca większość czasu swojej organizacji non-profit The Happy Hippie Foundation, wspierając młodzież w kryzysie bezdomności, społeczność LGBTQ+ i inne potrzebujące pomocy grupy.