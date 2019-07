Miley Cyrus w szokującym teledysku! Zobacz "Mother's Daughter"

Miley Cyrus uwielbia szokować i wzbudzać kontrowersje. Pokazała to w pełni w swoim najnowszym teledysku do utworu "Mother's Daughter", który ukazał się na jej ostatniej EP-ce "She is coming".

Miley Cyrus zaprezentowała mocny teledysk do utworu "Mother's Daughter" /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Amerykańska wokalistka wydała końcem maja 2019 roku EP-kę "She is coming", którą aktualnie promuje podczas koncertów.



Teraz Cyrus przedstawiła kolejny teledysk, tym razem do singla "Mother's Daughter".

Obok niej pojawia się w nim także jej matka Tish Cyrus oraz wiele innych kobiet, bo to one są głównymi bohaterkami klipu, jak i przekazu, jaki niesie tekst piosenki.



Miley w "Mother's Daughter" stanowczo daje do zrozumienia, że ponad wszystko ceni sobie wolność i popiera walkę o prawa kobiet. Jest też wyznawczynią hasła "moje ciało - moje zasady", co w dosyć bezpośredni sposób pokazuje w teledysku.



Fani, którzy tęsknili za niegrzeczną Miley są zadowoleni. Niektórzy porównują jej nowe dzieło do wcześniejszych dokonań, takich jak: "We Can't Stop" ( posłuchaj! ) czy "Wrecking Ball" ( sprawdź! ).



EP-ka "She Is Coming" jest pierwszą z trzech sześcioutworowych EP-ek, które finalnie stworzą jedną całość zatytułowaną "She Is: Miley Cyrus".

Do współpracy Miley Cyrus zaprosiła Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee i Mike WiLL Made-It.



