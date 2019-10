Miley Cyrus trafiła do szpitala. Kim jest dla niej Cody Simpson?

Niespodziewanie Miley Cyrus trafiła do szpitala, o czym poinformowała swoich fanów na Instagramie. Gwieździe nie grozi nic poważnego, na szpitalne łóżko trafiła z zapaleniem migdałów.

Miley Cyrus trafiła do szpitala /Jamie McCarthy /Getty Images

Miley trafiła do szpitala 8 października. Dzień wcześniej wspomniała fanom, że cierpi, z powodu zapalenia migdałów. Wygląda na to, że choroba zaostrzyła się, a wokalistka chce jak najszybciej wyzdrowieć, by w weekend dać ważny dla niej koncert, stąd pobyt w szpitalu.

Metamorfoza Miley Cyrus: Kontrowersja ustąpiła elegancji 1 / 9 Miley Cyrus wraz z wydaniem w 2017 roku nowej płyty "Younger Now" porzuciła charakterystyczne dla niej kontrowersje. Jak przyznała w jednym z wywiadów, zrozumiała, że dla wielu młodych osób jest wzorem. Nie tylko skończyła z używkami, w tym z marihuaną, ale również zaangażowała się w walkę o prawa kobiet, społeczności LGBTQ oraz zwierząt. Od kilku miesięcy możemy zaobserwować Miley Cyrus w wersji bardziej stonowanej i eleganckiej. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła swój styl! Źródło: Getty Images Autor: Michael Loccisano udostępnij

Reklama

Gwiazda na bieżąco na Insta Stories relacjonuje fanom to jak się czuje, i co się z nią dzieje. Często w tych relacjach pojawia się jej nowa sympatia - Cody Simpson. Australijski wokalista odwiedza Miley dosyć często, nierzadko z gitarą, by umilić jej czas śpiewając piosenki.



Media już od jakiegoś czasu zastanawiają się nad relacją Miley z Codym, który pojawił się u boku gwiazdy niedługo po rozstaniu z Kaitlynn Carter. Podobno znajomi pary twierdzą, że wokaliści nie traktują swojej relacji jako związku czy czegoś na tyle poważnego, by do niego prowadziło. Niemniej Cody w trudnych chwilach i tak wspiera swoją koleżankę.



Miley opublikowała także zdjęcie z mamą. Na fotografii kobiety stoją przed lustrem, a mama gwiazdy czesze jej włosy. "To, jak się prezentujesz, może wpływać na to, jak się czujesz! Dziękuję mamo, że pomogłaś mi wyglądać trochę lepiej, czesząc mi włosy. Mamusie są najlepsze!" - napisała pod zdjęciem gwiazda.



Miley zapewniła fanów, że robi wszystko, co w jej mocy, by jak najszybciej wyzdrowieć. Poprosiła też o wysyłanie dobrych myśli w jej kierunku. Gwieździe zależy, by jeszcze w ten weekend wystąpić na ważnym dla niej koncercie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miley Cyrus - dyżurna skandalistka światowego show-biznesu AFP

Fundacja Ellen DeGeneres, która zajmuje się wspieraniem ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków organizuje kameralny koncert, z którego dochody mają zostać przeznaczone na ochronę goryli. Koncert odbędzie się w Hollywood Palladium w Los Angeles, a Miley bardzo zależy, by być jego częścią i wesprzeć działania na rzecz goryli.