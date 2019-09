Miley Cyrus o rozstaniu z Liamem Hemsworthem. Zobacz teledysk "Slide Away"

Do sieci trafił teledysk "Slide Away" Miley Cyrus. W tym utworze wokalistka zaśpiewała o rozwodzie z Liamem Hemsworthem.

Miley Cyrus wypuściła nowy teledysk

"Slide Away" to kompozycja, w której Miley Cyrus śpiewa o rozstaniu z australijskim aktorem Liamem Hemsworthem, którego poślubiła niespełna rok temu po 10 latach znajomości. Za teledysk odpowiada Alexandre Moorse.

Clip Miley Cyrus Slide Away

Cyrus i Hemsworth poznali się podczas kręcenia filmu "Ostatnia piosenka". Nazwała go swoim "pierwszym poważnym chłopakiem". Wiosną 2012 r. media podały, że para zaręczyła się, zaś w grudniu 2013 pisano o ich rozstaniu.

W 2016 aktorzy wrócili do siebie, ponownie się zaręczyli, a 23 grudnia 2018 wzięli ślub. Po ślubie Cyrus przyjęła nazwisko męża. W 2019 para ogłosiła separację po siedmiu miesiącach małżeństwa.

W 2019 r. Miley Cyrus zapowiedziała wydanie trzech EP-ek. Pierwsza z nich "She is Coming" ukazała się 31 maja.

Cyrus zdobyła sławę, występując w młodzieżowym serialu "Hannah Montana". Jej pierwszy album, "Meet Miley Cyrus" (2007), trzykrotnie pokrył się platyną w USA. Największym przebojem Cyrus jest "Wrecking Ball" ( posłuchaj! ) z płyty "Bangerz" z 2013 r.

W 2015 r. zrealizowała z The Flaming Lips wydawnictwo "Miley Cyrus and Her Dead Petz". Jej najnowszy album to "Younger Now" ( sprawdź! ) z 2017 r. Gwiazda, która jest także aktorką, niedawno zagrała w serialu Woody'ego Allena, "Crisis in Six Scenes".

Teledysk do piosenki "Slide Away" w ciągu zaledwie 24 godzin obejrzało ponad 19 mln osób. Tym samym Miley ustanowiła najlepszy wynik oglądalności w historii, pokonując teledysk "Best Song Ever" ( zobacz! ) One Direction.

W wydaniu Księgi Rekordów Guinnessa z 2011 gwiazda została uwzględniona jako najczęściej obecna na listach przebojów nastolatka.

Cyrus byłą największą gwiazdą ostatniej edycji Orange Warsaw Festival, gdzie przyciągnęła na swój występ tłumy fanów. W programie nie zabrakło piosenek z ostatniej EP-ki piosenkarki "She Is Coming".

Liama Hemswortha można było podziwiać w filmach "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" ("Independence Day: Resurgence") czy komedii "Jak romantycznie!".



"Mogę zaakceptować, że moje życie jest całkowicie otwarte dla fanów, których kocham oraz, że jest w pełni publiczne przez cały czas. Tego, czego nie mogę zaakceptować, to to, że ktoś twierdzi, że kłamię, aby ukryć przestępstwo, którego nie popełniłam. Nie mam nic do ukrycia" - pisała Miley na Twitterze.

