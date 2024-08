Miley Cyrus była bliska płaczu. To wspomnienie nigdy jej nie opuści

Miley Cyrus została uhonorowana tytułem Legendy Disneya podczas prestiżowej ceremonii D23 w Anaheim. Wydarzenie to zgromadziło 14 wybitnych postaci, które trafiły do panteonu tej wielkiej firmy. Miley Cyrus wykorzystała ten moment, aby oddać hołd swojej roli z młodości.

"Pamiętam to dobrze, bo to było podczas procesu castingowego do Hannah Montany. W biurze Disneya w Burbank panowała wtedy ekscytacja, a ja byłam częścią tego procesu. Oczywiście nie zostałam stworzona w laboratorium, ale jeśli byłam, to musiał być jakiś błąd w systemie, który spowodował, że gdzieś między 2013 a 2016 rokiem zaczęłam działać nie tak, jak powinnam" - żartowała Cyrus z sceny.