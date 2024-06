Milczał przez dekadę. Legendarny rockman powraca

David Gilmour to gitarzysta i wokalista legendarnej grupy Pink Floyd. Piosenka "Between Two Points" to nowa interpretacja utworu The Montgolfier Brothers z 1999 roku.

Gilmour, zachwycony oryginalną wersją, postanowił nadać jej nowe brzmienie, połączone z wokalem i harfą swojej córki Romany.

"Miałem ten utwór na swojej playliście od momentu, gdy został wydany. Ostatnio wspomniałem o nim kilku osobom: założyłem, że był to hit, ale nikt go nie znał" - powiedział Gilmour.

"Poprosiłem Romanę, aby spróbowała... Zrozumiałem, że Romana ma dokładnie ten rodzaj wrażliwości i młodości, który idealnie pasuje do tej piosenki" tłumaczył w wywiadzie.

"Luck and Strange" to pierwsza płyta Gilmoura od dziewięciu lat

Album "Luck and Strange", który ukaże się 6 września, będzie pierwszym nowym albumem Gilmoura od dziewięciu lat. Przy jego tworzeniu brało udział kilku członków rodziny Davida. Jego żona, Polly Sampson, napisała teksty, a synowie Gabriel i Charlie śpiewają chórki.

Specjalna edycja deluxe "Luck and Strange" będzie dostępna w przedsprzedaży na winylu i CD, zawierając dodatkowe utwory, ekskluzywne zdjęcia i więcej.

Aby promować wydanie albumu, David Gilmour zagra serię koncertów w Los Angeles i Nowym Jorku.

Premiera "Luck and Strange" będzie być może jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku.