Mike Posner rusza w 9-miesięczną pieszą wędrówkę po USA. Nowa płyta "A Real Good Kid"

18 stycznia nowy album wydaje nominowany do Grammy Mike Posner. Wokalista znany z przeboju "I Took a Pill in Ibiza" zapowiedział też, że w marcu ruszy w 9-miesięczną pieszą wędrówkę przez Stany Zjednoczone.

Mike Posner szykuje się do premiery nowej płyty /Emma McIntyre /Getty Images

W 2016 roku singel Mike'a Posnera "I Took a Pill In Ibiza" w remiksie SeeB rozszedł się wiralowo po całej sieci. Klip przekroczył już magiczną barierę miliarda odtworzeń, a piosenkę nominowano do nagrody Grammy w kategorii utwór roku.

Reklama

"Gdy pisałem utwór byłem pod wpływem alkoholu. W tym czasie stworzyłem tekst dla Aviciego do utworu 'Stay With You'. W tym czasie Avicii koncertował na Ibizie, więc stwierdziłem, że zabiorę się tam z nim" - tłumaczył Posner w serwisie Genius.



W pewnym momencie muzyk miał spotkać osobę, która kojarzyła jego twórczość. Fan chwilę później zaproponował mu "pigułkę szczęścia", czyli ekstazy. "Kiedy ją wziąłem poczułem się świetnie, ale kiedy przestała działać, miałem wrażenie, że postarzałem się o 10 lat" - spuentował Posner.

Clip Mike Posner I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Amerykanin zadebiutował w 2010 r. albumem "31 Minutes to Takeoff", z którego pochodzą takie przeboje jak "Cooler Than Me", "Please Don't Go" i "Bow Cicka Wow Wow". W międzyczasie tworzył również piosenki dla takich wykonawców, jak Justin Bieber ("Boyfriend"), Maroon 5 ("Sugar"), Labirynth ft. Emeli Sande ("Beneath Your Beautiful"), jak również dla Pharrella, Wiza Khalify, Big Seana, T.I., Snoop Dogga, Aviciiego i wielu innych.

Prace nad trzecim albumem "A Real Good Kid" trwały ponad dwa lata. Posner przeprowadził się na przedmieścia Detroit, do domu, w którym dorastał, aby zajmować się śmiertelnie chorym ojcem.

Na swoim najnowszym albumie Mike śpiewa o miłości, stracie bliskich oraz wychodzeniu z żałoby. Do promocji wydawnictwa wybrano single "Song About You", "Stuck In The Middle" i najnowszy "Move On".

W teledysku do tej piosenki Posner ogłosił, że 1 marca rusza w pieszą wędrówkę przez Stany Zjednoczone.



"Zacznę od wybrzeża Atlantyku i dojdę do Pacyfiku. Podróż zajmie mi większą część 31. roku mojego życia" - mówi wokalista.

Clip Mike Posner Move On



Oto szczegóły płyty "A Real Good Kid":

1. "January 11th, 2017"

2. "Wide Open"

3. "Song About You"

4. "Move On"

5. "Drip"

6. "Staring at the Fire"

7. "Perfect"

8. "Amen"

9. "Stuck in the Middle"

10. "One More Song"

11. "How It's Supposed To Be".