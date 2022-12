Mike Patton po dłuższej przerwie wrócił do koncertowania. Wcześniej wokalista Faith No More i Mr. Bungle zdradził, że musiał odwołać swoje trasy koncertowe ze względu na problemy psychiczne.

"Nie czuję, że mogę dać z siebie tyle, ile powinienem, a też nie zamierzam dawać mniej niż 100 proc." - pisał wtedy.W lipcu podczas wywiadu z "Rolling Stone" Mike Patton stwierdził, że "to wciąż trwa, ale jest lepiej".

"Łatwo zrzucić winę na pandemię. Ale będę szczery: na początku pandemii myślałem: 'Super! Mogę zostać w domu i nagrywać'. W końcu mam domowe studio. Później coś kliknęło, a ja poczułem się całkowicie odizolowany i prawie aspołeczny. Zacząłem bać się ludzi" - powiedział.

Reklama

Muzyk wrócił jednak na scenę ze swoim zespołem Mr. Bungle. Podczas niedawnego koncertu podczas festiwalu Knotfest w Chile w pobliże sceny podleciał dron, który filmował występ.

Muzyk pokazał w jego stronę środkowy palec, a potem gestami zaprosił bliżej. Kiedy dron znalazł się blisko muzyka, ten rzucił w jego stronę mikrofonem. Na szczęście dla właściciela maszyny, udało mu się uniknąć ciosu. Całe zajście można obejrzeć w filmie poniżej:

Wideo Mr. Bungle - Mike Patton vs Drone @ Knotfest Chile 2022 4K HDR 60FPS

Kim jest Mike Patton?

Mike Patton to wokalista słynnego Faith No More, założyciel Mr. Bungle, pomysłodawca takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane.

Clip Faith No More Midlife Crisis

Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - między innymi z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.