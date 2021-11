MIG i "Kawa na ławę": Zobacz teledysk i sprawdź tekst

MIG to rodzinna grupa, którą tworzy czwórka rodzeństwa: Dorota Pstrągowska, Marek Gwiazdowski, Krzysztof Gwiazdowski i Sławomir Gwiazdowski.

Clip Wymarzona

Sprawdź tekst utworu "Wymarzona" w serwisie Teksciory.pl!

Status gwiazdy disco polo zapewniły grupie takie piosenki, jak m.in. "Wymarzona", "Miód malina", "Lalunia", "Jej dotyk", "Ona jedyna", "Nie ma mocnych na Mariolę" czy "Słodka wariatka". Teledyski do tych utworów mają po przynajmniej kilkanaście mln odtworzeń.

Reklama

Największym powodzeniem cieszy się "Wymarzona" z wynikiem ponad 108 mln odsłon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie ma cwaniaka na discopolaka": Nieoczywiste talenty zespołu MIG Disco Polo Music

Na początku 2021 r. zespół wypuścił teledysk do piosenki "Co to za noc", który zanotował 4,3 mln odtworzeń.



Teraz kwartet zaprezentował klip "Kawa na ławę". Wideo zostało nakręcone w Katanii, drugim największym mieście na Sycylii (Włochy).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie ma cwaniaka na discopolaka": Zespół MIG w kuchni. Jak to się skończy? Disco Polo Music

W rolach głównych poza zespołem wystąpili Kaja Kałuzińska, Natalia Konofalska, Monika Chmielecka i Mateusz Sochocki.



Clip MIG Kawa na ławę

Sprawdź tekst piosenki "Kawa na ławę" w serwisie Tekściory.pl!