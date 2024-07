Największą popularność przyniósł mu duet z Edytą Górniak w piosence "Dumka na dwa serca" ( posłuchaj! ) do filmu "Ogniem i mieczem" z 1999 r.

Z czasem kariera wokalisty przygasła; Szcześniak przeprowadził się na wieś, zaczął się coraz rzadziej pojawiać w mediach. Od 2016 roku nie wydał żadnej nowej płyty. Jego dorobek zamyka album "Nierówni" , który pokrył się złotem. Na tym ostatnim wydawnictwie sięgnął po wiersze ks. Jana Twardowskiego . W 2021 roku wziął udział w projekcie amerykańskiego pianisty H.B. Barnuma, "Bless This World" .

"Najcenniejszą nagrodą i osiągnięciem każdego z artystów jest publiczność. To jest zbudowanie ludzi, którzy będą podążać razem z tobą i interesować się twoim światem. Przez to interesują się też swoim światem, bo po to jest artysta, żeby oświetlić te nawet codzienne rzeczy, które trochę się zagrzebały" - opowiadał Mietek Szcześniak w rozmowie z Polskim Radiem.