Mieczysław Szcześniak zadebiutował piosenką "Who Loves People" w 1989 roku i przykuł uwagę muzycznych krytyków niespotykaną barwą głosu. Na swoim koncie Bursztynowego Słowika, trzy Fryderyki i kilka hitów, takich jak "No co ty na to?" ( sprawdź! ). Zaśpiewał w duecie z Edytą Górniak piosenkę "Dumka na dwa serca" ( posłuchaj! ) do filmu "Ogniem i mieczem". Reprezentował również Polskę podczas 44. Konkursu Piosenki Eurowizji w Jerozolimie w 1999 roku z piosenką "Przytul mnie mocno" ( zobacz! ).

Reklama

Nagle jednak jego kariera przygasła, Szcześniak przeprowadził się na wieś, zaczął się coraz rzadziej pojawiać w mediach, a od 2016 roku nie wydał nowej płyty. Ostatnia w dorobku wokalisty to album "Nierówni". W 2021 roku wziął udział w projekcie pianisty H. B. Barnum'em, "Bless This World".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mieczysław Szcześniak Signs

"Nie liczę już na poklask i sukces. Mam tylko jedno życie. Różnie sobie w nim radzę, ale chcę przeżyć je jak najlepiej i jak najswobodniej" - mówił w rozmowie z "Plejadą".

Choć jest obecny w social mediach, to raczej nie lubi pokazywać się na zdjęciach. Wybiera za to rzeczy i miejsca, które go zachwycają i to właśnie je często pokazuje - m.in. zdjęcia z podróży. W komentarzach pod tymi zdjęciami zawsze pojawiają się dziesiątki pytań o najbliższe koncerty oraz o to, co dzieje się z muzykiem.

"Człowieku dlaczego cię nie widać ? Nie słychać?", "Mietku, kiedy koncert? Przylecę!", "Panie Mietku uwielbiam Pana piosenki. Czekam z utęsknieniem na spotkanie z Panem podczas koncertu" - piszą fani.



Mietek Szcześniak. Co robi dzisiaj?

Tym razem wokalista nie zawiódł fanów, a po swoich 58. urodzinach podziękował miłośnikom zamieszczając własne zdjęcie. "Pozdrawiam i dzięki za winszunki" - zwrócił się.

Instagram Post

W sumie wydał dotąd 7 albumów studyjnych, a jego wersje piosenek nagrane po angielsku podobają się także za oceanem. Dzięki temu bierze udział w projektach wraz z innymi, cenionymi amerykańskimi artystami jak wspomniany już H.B. Barnum (który współpracował m.in. z Arethą Franklin) czy Wendy Waldman. 10 lipca uświetnił swoją obecnością Zakopiański Festiwal Literacki.

Nie wiadomo, czy pracuje nad nowym materiałem, ale z pewnością warto czekać na jego aktywność muzyczną, bo wciąż jest jednym z artystów obdarzonych najbardziej wyjątkowym głosem w Polsce.