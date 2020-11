Midnight Oil: Bones Hillman nie żyje

W wieku 62 lat zmarł Bones Hillman, basista popularnej przede wszystkim w latach 80. australijskiej grupy Midnight Oil (pamiętny przebój "Beds Are Burning").

Bones Hillman (z prawej) w barwach Midnight Oil. Obok niego wokalista Peter Garett /Martin Philbey/Redferns /Getty Images

"Opłakujemy odejście naszego brata Bonesa Hillmana, który zmarł w swoim domu w Milwaukee [w USA] po walce z rakiem. Był basistą z pięknym głosem, członkiem grupy z pokręconym poczuciem humoru i naszym wspaniałym muzycznym towarzyszem" - taki komunikat pojawił się na profilach Midnight Oil w mediach społecznościowych.

Muzycy australijskiej formacji złożyli też kondolencje Denise, żonie basisty.

Pochodzący z Nowej Zelandii muzyk nazywał się Wayne Stevens. Pierwsze muzyczne kroki stawiał na tamtejszej punkowej scenie, pojawił się w składzie The Swingers. Razem z tym zespołem w 1980 r. przeniósł się do sąsiedniej Australii.

W 1987 r. w składzie Midnight Oil zastąpił Petera Gifforda. To z Giffordem grupa nagrała płytę "Diesel and Dust" (1987), która okazała się największym komercyjnym sukcesem formacji.



Australijski zespół powstał w 1975 roku w Sydney, jednak jego początki sięgają niezwykle oryginalnej formacji Farm, która rozpoczęła działalność w tym samym mieście cztery lata wcześniej. Farm tworzyli gitarzyści Jim Moginie i Martin Rotsey, perkusista Rob Hirst oraz basista Andrew "Bear" James. W 1975 roku dołączył do nich charyzmatyczny wokalista o zdecydowanie lewicowych poglądach - Peter Garrett, a zespół wkrótce zmienił nazwę na Midnight Oil.

Z albumu "Diesel and Dust" pochodzi wspomniany wyżej przebój "Beds Are Burning". Album w USA pokrył się platyną, a w Australii dokonał tego aż siedmiokrotnie. Pozycję umocniła także kolejna płyta "Blue Sky Mining" z 1990 r. z tytułowym przebojem.

To wówczas już Garrett próbował swoich sił w polityce - początkowo bezskutecznie startował do Senatu (z ramienia niewielkiej i nieistniejącej już Nuclear Disarmament Party). W 2002 r. wokalista oficjalnie opuścił zespół, skupiając się na działalności na rzecz ochrony środowiska (wcześniej był m.in. w zarządzie Greenpeace). Formacja została wówczas zawieszona.



W 2004 r. Garrett został wybrany posłem (reprezentował labourzystów). Po wygranej tej partii w wyborach w 2007 r. otrzymał stanowisko ministra środowiska, dziedzictwa i sztuki. Trzy lata później został przeniesiony na urząd ministra szkolnictwa, małych dzieci i młodzieży, który sprawował do 2013 r. Wówczas ogłosił też, że nie będzie brał udziału w kolejnych wyborach parlamentarnych.



Grupa Midnight Oil w 2005 i 2009 r. wracała na kilka występów. Pod koniec 2017 r. doszło do pełnej reaktywacji, która objęła ponad 70 występów w 16 krajach. Pod koniec października 2020 r. ukazał się minialbum "The Makaratta Project" - było to pierwsze studyjne wydawnictwo zespołu od 18 lat.